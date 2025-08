Une centaine de personnes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à Ibrahima Kalil Keira, directeur général adjoint de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), décédé à l’âge de 30 ans lors des inondations survenues dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025. La cérémonie funèbre s’est tenue au siège de l’ARPT, où son corps a été accueilli à 10 heures.

Des pleurs, des visages crispés, des regards perdus… L’émotion était palpable. Famille, amis, collègues et connaissances étaient tous réunis pour pleurer cette disparition tragique et inattendue. Sa mort laisse un vide immense au sein de la communauté numérique guinéenne, qui perd en lui un cadre dynamique, prometteur et profondément engagé.

Le syndicat des travailleurs du secteur a salué la mémoire d’Ibrahima Kalil Keira à travers un hommage vibrant. Il a proposé la création d’un prix annuel à son nom, le Prix Ibrahima Kalil Keira du Numérique, pour récompenser l’excellence et le dévouement dans ce domaine. Une proposition formellement adressée à la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Pola Pricemou. Cette initiative vise à perpétuer son héritage et à encourager les jeunes talents du numérique en Guinée.

Le directeur général de l’Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, très ému, a également salué la mémoire du défunt, évoquant les liens d’amitié qui les unissaient.

« Ça aurait pu être moi, ou quelqu’un d’autre parmi nous », a-t-il déclaré. « Lorsqu’on m’a annoncé qu’un directeur général adjoint était décédé, je ne pensais pas que c’était lui. Mais quand j’ai su, je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer. Paix à son âme », a-t-il ajouté.

Le directeur général de l’ANSSI a, pour sa part, insisté sur l’impact de cette perte pour l’institution et pour le pays tout entier.

« Ce n’est pas seulement un cadre que nous perdons, c’est un pilier. Son passage à l’ANSSI fut exemplaire. Sa famille perd un fils, et la Guinée un serviteur », a-t-il mentionné.

Quant à la ministre Rose Pola Pricemou, elle a rappelé l’héritage laissé par Ibrahima Kalil Keira : « Il vivra à travers les projets qu’il a initiés, les jeunes qu’il a formés, les combats que nous poursuivrons ».

Elle a également cité un message publié par Keira sur les réseaux sociaux le 6 janvier dernier : « Peut-être que tu n’existeras pas pour ceux pour qui tu te stresses ».

Après la cérémonie, le corps d’Ibrahima Kalil Keira a été conduit à la mosquée. La communauté numérique guinéenne est en deuil, mais elle se souviendra longtemps de ce jeune cadre brillant, dont l’engagement et la passion ont marqué durablement le secteur du numérique en Guinée.

Il repose désormais au cimetière de Nongo-contéyah dans la commune de Lambanyi.

Thierno Amadou Diallo