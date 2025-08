Dans une ambiance mêlant solennité et fierté, la salle Sékouba Konaté de la préfecture de Siguiri a vibré ce samedi 2 août 2025 au rythme des mots et des émotions. La raison ? La cérémonie de dédicace du roman « L’exploitation minière à l’envers en Guinée », signé par Moussa Gbérédou Condé, journaliste et correspondant du site Guineematin.com à Siguiri. Un événement littéraire d’envergure qui a mobilisé autorités locales, figures du monde médiatique et passionnés de littérature, tous réunis pour saluer le talent et l’engagement d’un fils du terroir.

Parmi les nombreuses prises de parole, celle de Souleymane Koïta, président de la Délégation spéciale de la commune urbaine et lui-même écrivain, a marqué les esprits.

« Aujourd’hui, Moussa Gbérédou Condé entre dans la cour des grands en rejoignant le cercle des écrivains guinéens. Dans notre gouvernance locale, nous prônons la participation citoyenne au développement. Ce roman en est une parfaite illustration. L’auteur y gagne trois choses : l’immortalité, la translatilité et la moralité », a déclaré M. Koïta avec admiration.

De son côté, Mamoudou Kouyaté, secrétaire général chargé des affaires administratives à la préfecture, a tenu à souligner la valeur de l’effort accompli.

« Écrire un roman n’est jamais facile. Cela demande du temps, du courage et des sacrifices. Nous félicitons l’auteur pour cette prouesse, et nous encourageons la jeunesse à lire et à écrire. Comme le disent les sages : ‘la parole s’envole, mais l’écrit demeure », dit-il.

L’un des temps forts de la cérémonie fut l’échange littéraire entre l’auteur et le conférencier Dr Sékou Dine Kouyaté. Dans un format de questions-réponses captivant, Moussa Gbérédou Condé a dévoilé les ressorts de son œuvre et la profondeur de sa démarche.

Interrogé sur le choix du titre provocateur, il répond sans détour : « Parce que tout semble marcher à l’envers. Chez nous, l’or ne libère pas, il enchaîne. Ce livre est un cri, une ironie amère face à une réalité trop longtemps ignorée ».

Sur son style à la fois engagé et poétique, il confie : « Le journalisme m’a appris à observer. La littérature, elle, m’a offert une voix pour dire l’indicible. Chaque mot est nourri de la terre rouge et du silence des oubliés ».

« L’exploitation minière à l’envers en Guinée » n’est pas qu’un roman. C’est une dénonciation lucide, un acte de résistance littéraire, une déclaration d’amour à une Guinée meurtrie mais encore debout. En l’écrivant, Moussa Gbérédou Condé prouve que parfois, l’encre peut faire ce que l’or n’a pas su accomplir : éveiller les consciences et changer les destins.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri