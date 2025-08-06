Siguiri : Sékou, 4 ans, grièvement blessé à la gorge pendant qu’il jouait, sauvé in extremis

Une scène d’horreur a secoué le district de Bouré Kourda, dans la sous-préfecture de Kintinian, à environ 30 km du centre-ville de Siguiri. Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025, un enfant de 4 ans, du nom de Sékou Keita, a été retrouvé blessé grièvement au cou alors qu’il s’amusait avec ses frères dans un bâtiment inachevé.

Selon les informations recueillies sur place, la victime jouait avec deux de ses frères dans ce bâtiment abandonné. L’un, âgé de 10 ans, aurait quitté les lieux peu avant le drame. Le plus jeune, du même âge que la victime, a raconté la scène.

« Nous étions en train de jouer sur une échelle. Quand je suis descendu, j’ai trouvé mon frère couché dans une mare de sang », a-t-il confié, encore sous le choc.

Transporté d’urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri, l’enfant a été pris en charge par l’équipe médicale malgré des conditions difficiles. Le médecin d’appui, Dr Abdoulaye Bachir Condé est revenu sur la gravité de la blessure.

« L’enfant est arrivé dans un bain de sang. Il avait été complètement égorgé. En termes simples, le cou contient deux conduits essentiels : la trachée artère, par laquelle passe l’air vers les poumons, et l’œsophage, par lequel passent les aliments vers l’estomac. Dans ce cas, c’est la trachée qui a été sectionnée, heureusement sans toucher l’œsophage », a-t-il expliqué.

« Nous avons immédiatement réalisé une trachéotomie pour lui permettre de respirer. Malgré le manque d’équipements, la procédure a réussi. Après une transfusion sanguine et les premiers soins d’urgence, nous avons transféré l’enfant à Bamako pour une prise en charge spécialisée. À ce stade, son pronostic vital n’est plus engagé », a ajouté le médecin.

Informé des faits, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cet acte barbare.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri