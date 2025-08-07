MATD : Aziz Diop, Kemoko Dioubaté…nommés (liste)

Dans un décret lu à la télévision nationale dans la soirée du mercredi 6 août 2025, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs cadres au sein du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD). Dans ce décret, on retrouve Aziz Diop, ancien préfet de Kankan sous le régime Alpha Condé et Kemoko Dioubaté, officier d’état civil à la Mairie de Matoto.

Voici la liste des nouveaux promus :

1. Conseiller principal : Dr Mamadi Yamori Condé, administrateur civil, matricule 592-721 F

2. Conseiller politique : M. Aziz Diop, administrateur civil, matricule 583-152 R

3. Conseiller juridique : Dr Kalil Aissata Keïta, enseignant-chercheur, matricule 337-497 V

4. Conseillère chargée de mission : Mme Nanssira Sanguiana Camara, administratrice civile, matricule 322-900 H

5. Conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative : M. Ousmane Sacko, administrateur civil, matricule 585-890 Q

6. Inspecteur général : M. Cécé Loua, juriste, matricule 198-269 S

7. Inspecteur général adjoint : M. Mamoudou Condé, économiste, matricule 242-208 E

8. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement : M. Oumar I. Sano, linguiste, matricule 250-945 T

9. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement : M. Mamadou Saliou Woura Diallo, gestionnaire, matricule 266-006 S

10. Directeur national de l’administration du territoire : M. Mohamed Lamine Doumbouya, administrateur civil, matricule 200-814 M

11. Directeur national adjoint de l’administration du territoire : M. Moustapha Barry, administrateur civil, matricule 190-202 J

12. Directeur national des collectivités locales : Dr Mohamed Faro, géo-économiste, matricule 212-334 N

13. Directeur national adjoint des collectivités locales : M. Issiaga 2 Sylla, sociologue, matricule 211-648 J

14. Directrice nationale de la promotion et de la régulation des ONG et mouvements associatifs : Mme Delphine Ouendouno, juriste, matricule 245-994 M

15. Directeur national adjoint de la promotion et de la régulation des ONG et mouvements associatifs : M. Cheikh Alioune Diallo, administrateur des affaires

16. Directeur national des libertés publiques et des frontières : M. Moriba Magassouba, juriste, matricule 250-989 J

17. Directrice nationale adjointe des libertés publiques et des frontières : Mme Aminata Sobra Bangoura, administratrice des affaires, matricule 268-201 P

18. Directeur général des affaires politiques : M. Soumaïla Dioubaté, politologue, matricule 305-734 S

19. Directeur général adjoint des affaires politiques : M. Alpha Issiaga Diallo, administrateur civil, matricule 229-979 X

20. Directeur général de la promotion, de la citoyenneté et de la paix : M. Amirou Diawara, juriste, matricule 279-100 C

21. Directrice générale adjointe de la promotion, de la citoyenneté et de la paix : Mme Oumou Mara, juriste, matricule 262-759 X

22. Directeur général de l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique : M. Mamoudou Diané, économiste spécialisé en administration socio-économique et développement durable

23. Directeur général adjoint de l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique : M. Moussa Yes Kaba, économiste

24. Directeur général du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux : M. Mamadi Magassouba, administrateur civil, matricule 246-501 J

25. Directeur général adjoint du même centre : M. Mamadi Camara, linguiste, matricule 246-379 J

26. Directeur général de l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires : M. Lancei Touré, journaliste

27. Directeur général adjoint de cette agence : M. Tchéko Nicolas Millimouno, administrateur des affaires

28. Directeur général du Service national d’aménagement des points d’eau : M. Aladji Fodé Kaba

29. Directeur général adjoint du même service : M. Mohamed Touré, ingénieur en génie rural, matricule 250-770 T

30. Directeur général de l’Office national de l’état civil et de l’identification : M. Kemoko Dioubaté, titulaire d’une maîtrise en lettres modernes, matricule 297-060 V

31. Directeur général adjoint de l’Office national de l’état civil et de l’identification : M. Alpha Kabiné Condé, ingénieur en systèmes d’information et bases de données biométriques

32. Directeur du Service national d’appui à la garde communale : M. Jean-Félix Bangoura, ingénieur agronome

33. Directeur adjoint du même service : M. Fodé Bangaly Condé, sociologue

34. Secrétaire exécutive de la Commission interministérielle de pilotage de la Lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local (LPNDDL) : Mme Fatoumata Nembourou Diallo, administratrice civile

35. Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières : Dr Cheikh Sidya Diabaté, matricule 209-943 H

36. Secrétaire exécutif adjoint de cette commission : M. Mohamed Diara, chimiste, matricule 298-795 C

37. Secrétaire exécutif de la Commission nationale d’intégration et de suivi des réfugiés : M. Koïkoï Béavogui, biologiste, matricule 213-122 P

38. Secrétaire exécutive adjointe de cette même commission : Mme Aïssatou Sidibé, gestionnaire, matricule 310-656 G

Balla Yombouno