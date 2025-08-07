Crise à Kampala : un journaliste rentre précipitamment, puis arrêté à Conakry

Le journaliste sportif guinéen David Tchopn Bangoura a été arrêté à son retour à Conakry, après un séjour mouvementé en Ouganda où il couvrait la 8ᵉ édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) à Kampala. Selon nos informations, une vive altercation aurait éclaté à la veille du match Guinée-Niger entre le journaliste et le sélectionneur national, Souleymane Camara « Abedi ». À l’origine de la tension : une ancienne polémique autour du départ supposé d’Abedi de son club formateur, l’ASM. Le sélectionneur aurait reproché au journaliste d’avoir relayé des rumeurs sans avoir pris la peine de vérifier l’information à la source.

L’échange entre les deux hommes aurait dégénéré sur place, créant un incident en pleine compétition internationale. Dans un souci, dit-il, de préserver l’image de la Guinée, David Bangoura aurait choisi de quitter Kampala et de rentrer au pays de manière anticipée.

Mais à sa descente d’avion à l’aéroport de Conakry, il a été interpellé par des agents de la gendarmerie. Il a ensuite été conduit dans une brigade de gendarmerie pour y être entendu.

Pour l’heure, les autorités n’ont pas communiqué officiellement sur les raisons exactes de son arrestation, mais une enquête serait en cours.

Affaire à suivre.

Lonceny Camara