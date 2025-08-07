ledjely
Accueil » Crise à Kampala : un journaliste rentre précipitamment, puis arrêté à Conakry
ActualitésJusticeSports

Crise à Kampala : un journaliste rentre précipitamment, puis arrêté à Conakry

Par LEDJELY.COM

Le journaliste sportif guinéen David Tchopn Bangoura a été arrêté à son retour à Conakry, après un séjour mouvementé en Ouganda où il couvrait la 8ᵉ édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) à Kampala. Selon nos informations, une vive altercation aurait éclaté à la veille du match Guinée-Niger entre le journaliste et le sélectionneur national, Souleymane Camara « Abedi ». À l’origine de la tension : une ancienne polémique autour du départ supposé d’Abedi de son club formateur, l’ASM. Le sélectionneur aurait reproché au journaliste d’avoir relayé des rumeurs sans avoir pris la peine de vérifier l’information à la source.

L’échange entre les deux hommes aurait dégénéré sur place, créant un incident en pleine compétition internationale. Dans un souci, dit-il, de préserver l’image de la Guinée, David Bangoura aurait choisi de quitter Kampala et de rentrer au pays de manière anticipée.

Mais à sa descente d’avion à l’aéroport de Conakry, il a été interpellé par des agents de la gendarmerie. Il a ensuite été conduit dans une brigade de gendarmerie pour y être entendu.

Pour l’heure, les autorités n’ont pas communiqué officiellement sur les raisons exactes de son arrestation, mais une enquête serait en cours.

Affaire à suivre.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Compétitions interclubs CAF : Horoya et Hafia connaissent leurs adversaires

LEDJELY.COM

Souleymane Camara : « Les joueurs ont été dépassés, toute l’équipe n’a pas répondu »

LEDJELY.COM

CHAN 2025 : le Syli national vers la sortie

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

CHAN 2024 : Le Sily noyé sous la vague ougandaise (3-0)

LEDJELY.COM

Conakry : le FAFOA pose les bases d’une nouvelle ère fiscale pour le secteur extractif

LEDJELY.COM
Chargement....