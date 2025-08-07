Mouctar Diallo quitte la présidence des NFD et la vie politique

Dr Mamadou Mouctar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse soys Alpha Condé et président fondateur des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), a annoncé ce jeudi sa démission de la présidence du parti ainsi que son retrait définitif de la vie politique.

Dans une déclaration, l’ex-ministre revient sur plus de trois décennies d’engagement politique, depuis ses premiers combats à l’âge de 15 ans contre le régime militaire, jusqu’à son rôle dans les grandes luttes citoyennes qui ont façonné la transition démocratique du pays.

« Depuis 1990, alors que je n’étais qu’un adolescent de 15 ans, j’avais choisi de m’engager corps et âme dans le combat pour une Guinée libre, démocratique, juste et prospère. Aux côtés de mes aînés étudiants, je participais activement à des manifestations de rue pour exiger l’ouverture démocratique de mon pays», a-t-il écrit.

Son départ du gouvernement du régime Alpha Condé en janvier 2021 avait marqué le début d’un retrait progressif. Mais c’est désormais officiel : le leader des NFD quitte l’arène politique, après avoir ouvertement reconnu les blessures, les déceptions et les combats invisibles portés dans l’ombre.

« Depuis ma démission du gouvernement, le 20 janvier 2021, j’ai choisi de prendre du recul, ce qui explique mon absence prolongée de la scène politique. Aujourd’hui, jeudi 7 août 2025, j’annonce ma démission de la présidence du parti politique NFD (Nouvelles Forces Démocratiques), ainsi que mon retrait de la vie politique. Je me retire du champ politique, mais je reste pleinement engagé au service des idéaux de justice, de démocratie et de développement auxquels j’ai toujours cru et pour lesquels je me suis toujours battu avec détermination. Je continuerai à servir la Guinée et l’Afrique autrement, avec la même exigence et la même passion, car l’engagement ne connaît pas de frontières fixes », a exprimé le désormais ancien président des NFD.

