Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

Comme annoncé dans notre précédent article, un incendie d’origine électrique s’est déclaré dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025, au marché de Madina, plus précisément dans un centre commercial appelé « magasin glacière ». Le sinistre, dévastateur, a ravagé plusieurs magasins remplis de marchandises telles que des carcasses de glacières, de cocottes, de machines à laver, d’assiettes, ainsi que divers ustensiles de cuisine.

Alors que les sapeurs-pompiers luttaient contre les flammes pour limiter les dégâts, les victimes, sous le choc, pleuraient des pertes estimées à plusieurs millions de francs guinéens.

Au total, environ vingt magasins ont été touchés, dont seize gravement endommagés. Parmi les objets calcinés, on pouvait encore distinguer certains articles méconnaissables.

« On ne peut pas dire exactement le montant que les gens ont perdu ici, mais ce sont des millions et des millions. On peut même parler de milliards. Les pertes vont des magasins du haut jusqu’en bas. Personnellement, je ne peux pas vous dire combien j’ai perdu, il faudrait faire un inventaire pour savoir ce qui est perdu ou non », témoigne Amadou Diallo.

Sous le choc, Abdoulaye Tolo Barry, l’une des victimes, n’arrive pas à retenir ses larmes : « J’ai trois magasins ici. Deux ont été totalement brûlés, avec ceux de mes voisins. Ils étaient remplis de marchandises : glacières, nattes, tapis, et bien d’autres. Rien n’a été sauvé, même pas une aiguille. Je ne peux même pas estimer les pertes, c’est trop ».

Barry dit être présent à Madina depuis 2008, et aujourd’hui, il a tout perdu. D’où cet appel lancé aux autorités : « Nous demandons de l’aide au président. Je suis ici depuis 2008, c’est la première fois qu’un tel drame m’arrive. Tout ce que j’ai construit pendant toutes ces années est parti en fumée en une seule nuit».

Doussou Condé, inconsolable, dit avoir tout perdu. « Tout mon argent est parti, et c’était l’argent de la banque. Comment allons-nous rembourser ? Aujourd’hui, nous n’avons plus rien, même pas de quoi manger. Mes trois magasins, remplis de glacières et de bols, ont été réduits en cendres. Nous lançons un appel au président, le général Mamadi Doumbouya, pour qu’il nous aide à rembourser nos dettes. Mon mari est décédé, j’ai des enfants à charge, et c’est ici que je venais chaque jour pour subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, je n’ai plus rien », dit-elle.

Avec un regard plein de désespoir, Aïssatou Sylla affirme avoir perdu 700 millions de francs guinéens. « J’avais deux magasins ici. Mon mari est malade depuis plus de trois ans, et c’est moi qui prenais tout en charge grâce à cette activité. Je viens de Gomboya chaque jour pour vendre. Aujourd’hui, je n’ai plus rien, pas même un franc. J’avais reçu un conteneur de marchandises il y a à peine trois jours, dont une grande partie n’était pas encore payée. Tout est parti, y compris une somme de 700 millions de francs guinéens. Et ma tontine ? Je ne connais même pas le montant exact… J’ai accouché il y a seulement trois jours », a-t-elle soutenu.

Mariama Sylla, commerçante, était celle qui prenait en charge sa famille .Avec ce sinistre, elle se retrouve aujourd’hui sans ressources.

« Je suis vraiment à terre. Mon magasin et tout son contenu sont partis en fumée. Aujourd’hui, même le prix du déjeuner nous manque, car nous venions de faire des achats. Mon mari est paralysé depuis plus de six ans, et je suis la seule à prendre en charge toute la famille, ici comme au village. Mes sources de revenus sont désormais réduites à néant. Je demande aux autorités de nous venir en aide », a-t-elle indiqué.

Les autorités présentes sur les lieux, notamment du ministère du Commerce, n’ont pas souhaité s’adresser à la presse.

Au moment où nous quittions les lieux, une citerne d’eau arrivait pour éteindre les dernières flammes.

Balla Yombouno