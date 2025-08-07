Madina : un incendie fait des dégâts matériels importants 

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi au jeudi au grand marché de Madina, situé dans la commune de Matam. Le feu est en train de ravager plusieurs boutiques et magasins, selon les premières informations.

C’est le maire de la commune, Badra Koné, qui a donné l’alerte via sa page Facebook officielle.

« Depuis 23h ce soir, un incendie s’est déclaré au marché de Madina, situé dans notre juridiction. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers, appuyés par les forces de sécurité, sont massivement mobilisés pour circonscrire les flammes et sécuriser les lieux. À cette heure, tous les efforts sont en cours pour limiter les dégâts et préserver les vies humaines ainsi que les biens matériels », a-t-il écrit.

Pour l’heure, l’origine de l’incendie demeure inconnue et aucun bilan officiel des pertes n’a encore été communiqué. Les autorités locales ont promis de fournir plus de détails au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno