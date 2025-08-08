À la veille de leur deuxième match dans le Championnat d’Afrique des Nations, face à l’un des pays hôtes, les sélectionneurs guinéen et ougandais se sont retrouvés en conférence de presse ce jeudi pour décrypter cette rencontre cruciale.

« C’est la poule de la mort. Notre premier objectif était de gagner le match d’ouverture pour prendre confiance. Maintenant, il faut assurer la continuité et remporter chaque rencontre. Nous ne regardons pas le nom de l’adversaire, mais nous respectons tout le monde. Pour atteindre notre objectif, il faut impérativement gagner demain. Nous sommes déterminés à décrocher six points avant d’affronter l’Afrique du Sud et l’Algérie », a affirmé Souleymane Camara, sélectionneur de la Guinée.

Interrogé sur la composition du onze de départ, il a ajouté : « Nous avons un groupe élargi de 23 joueurs, tous professionnels et prêts à répondre présents. Les changements opérés face au Niger ont porté leurs fruits, ce qui est un avantage. Cependant, les conditions d’entraînement sont difficiles, exposées aux intempéries. La clé réside donc dans la préparation mentale et le discours au sein du groupe à l’hôtel ».

Du côté ougandais, la pression est palpable. Mais leur coach promet un engagement total. « Nous savons que la pression est forte, surtout après une défaite lors du premier match. Ce deuxième match est capital pour nous. Il faudra travailler dur pour battre la Guinée, une équipe déjà victorieuse. Ce ne sera pas facile, mais nous donnerons tout, tant sur le plan tactique que technique », a assuré l’entraîneur de l’Ouganda.

Guinée – Ouganda, rendez-vous ce vendredi à 17h au stade Nelson Mandela de Kampala.

Lonceny Camara