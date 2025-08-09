Première opération du cœur réussie à Kankan grâce à la CNSS

C’est une première médicale dans la région de Kankan. Ce samedi matin, au Centre cardio-diagnostic Général Mamadi Doumbouya, les équipes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont réalisé avec succès la toute première intervention cardiaque de l’histoire de la ville.

Le patient, un homme de 37 ans, souffrait d’une sténose critique de l’artère interventriculaire antérieure (IVA), surnommée « l’artère de la vie ». La lésion, située à la portion ostiale et proximale de l’IVA, mettait en jeu son pronostic vital.

L’opération, menée dans des conditions optimales, a consisté à poser un stent actif de dernière génération, un modèle Synergy Shield (Boston Scientific) à polymère biodégradable, de 3,50 x 16 mm. Le résultat angiographique final a été qualifié d’« excellent » par l’équipe médicale.

Selon la CNSS, cette prouesse ne marque pas seulement un progrès pour Kankan, mais aussi un jalon important dans l’élargissement de l’offre de soins spécialisés à l’intérieur du pays. « Cela témoigne de notre engagement à améliorer l’accès aux soins de haut niveau sur tout le territoire national, conformément aux institutions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya », a indiqué l’institution.

À propos de la CNSS

Sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale gère le régime de base de la sécurité sociale des travailleurs du secteur privé et parapublic. Elle œuvre pour la couverture sociale en République de Guinée. À travers ses initiatives de prise en charge médicale, elle ambitionne de contribuer à la réduction drastique des évacuations sanitaires à l’étranger.