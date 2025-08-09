Marche à New York : Le Comité Unité et Fierté porte la voix de la paix et du soutien au président Doumbouya

Ce samedi 9 août 2025, à Conakry, le Comité Unité et Fierté a tenu une conférence de presse pour annoncer la tenue d’une marche pacifique à New York, prévue le 13 septembre 2025. Cette initiative vise à promouvoir la paix et l’unité nationale en Guinée, tout en manifestant un soutien au président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya.

Cette marche, qui mobilise l’ensemble de la communauté guinéenne de la diaspora à New York, partira de l’ambassade de Guinée pour rejoindre le siège des Nations unies.

Fatoumata Chérif, la présidente du Comité Unité et Fierté a salué la figure du président de la Transition. « C’est une lueur d’espoir d’avoir Mamadi Doumbouya pour la Guinée », lance-t-elle.

Elle a souligné la place centrale accordée aux femmes dans son projet, avant de dresser un bilan qu’elle juge éloquent. « Je crois que le Général porte les femmes au cœur de son projet. Le général est dans ses actions. Le bilan est là, nous ne sommes ni sourds ni aveugles. C’est clair, le bilan est éloquent. Regardons autour de nous, la santé pour tous, les infrastructures, la santé, l’État de Simandou, le projet de Simandou 2040. Je crois que nos soldats ont réalisé dans tout cela le risque, ils ont su dresser l’impasse dans laquelle le pays se trouvait, le risque qu’il y avait tout autour de notre cohésion sociale. Il fallait agir, ils devaient agir, ils ont agi », a-t-elle souligné.

Pour elle, il n’y a pas d’autre choix : le président de la Transition doit poursuivre son œuvre. « Le général Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. S’il faut organiser davantage de marches, de sensibilisations, de mobilisations pour le soutenir, nous le ferons sans hésiter », a-t-elle indiqué.

Concernant la mobilisation prévue à New York, la présidente du Comité a souligné : « Aujourd’hui, à New York, la diaspora guinéenne élève la voix de notre nation. Ce que nous disons est clair et fort. Nous voulons la paix, nous choisissons l’unité et nous marchons fièrement derrière nos institutions pour bâtir l’avenir. La marche de la paix et de l’unité nationale est une initiative citoyenne née du cœur de la diaspora. Elle est portée par le comité Unité et Fierté, que j’ai l’honneur de présider aux côtés de compatriotes engagés, unis et dévoués à cette cause. Ensemble, nous voulons montrer que la diaspora guinéenne est unie, organisée et fière de ses racines », poursuit-elle.

Par ailleurs, elle a insisté sur le choix symbolique de New York pour cette mobilisation de la diaspora guinéenne. « Parce que New York, au siège des Nations unies, que se décide le destin des peuples. C’est ici que nous voulons nous faire entendre, entendre la voix de la Guinée rassemblée et tournée vers l’avenir », a-t-elle conclu.

N’Famoussa Siby