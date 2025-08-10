Youyou, la revanche éclatante : de Miss Guinée à Reine d’Afrique

Samedi 9 août restera une date mémorable pour la Guinée. Youssouf Baldé, plus connue sous le nom de Youyou, première dauphine de Miss Guinée 2024, a été couronnée Nouvelle Reine d’Afrique lors d’un concours de télé-réalité diffusé sur Canal+ Pop.

Ce programme, qui met à l’honneur le talent, le charisme et la personnalité des participantes, réunissait seize finalistes venues de plusieurs pays d’Afrique, dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la République Démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’événement.

Face à des milliers de téléspectateurs, Youyou a brillé par son assurance et sa prestance. Émue et déterminée, elle a dédié sa victoire à toute la Guinée.

« Merci énormément à toute la Guinée et à toute l’Afrique qui m’a soutenue. Il y a un an, je perdais une couronne… Aujourd’hui, j’ai pris ma revanche sur la vie. Croyez en vos rêves, à toutes ces jeunes femmes africaines qui me regardent aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Âgée de 21 ans, la nouvelle Reine d’Afrique a également lancé un appel vibrant à la jeunesse guinéenne :

« J’ai prouvé qu’à 21 ans, on peut avoir un engagement, un impact. Alors lève-toi et bats-toi pour tes rêves ».

Cette victoire résonne comme un symbole fort : elle survient exactement un an après la polémique autour de l’élection Miss Guinée 2024, où de nombreux fans avaient dénoncé une injustice à son encontre. Aujourd’hui, Youyou prend sa revanche, et la Guinée tout entière savoure sa consécration continentale.

Aminata Camara