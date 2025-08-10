ledjely
Accueil » Nouvelle Constitution : Gaoual dit Oui !
Actualités

Nouvelle Constitution : Gaoual dit Oui !

Par LEDJELY.COM

Gaoual se met en ordre de bataille pour le référendum du 21 septembre 2025.

Le Préfet, le Bureau des Réformateurs de l’UFDG et le Directeur Préfectoral de l’Éducation ont parcouru, en mission conjointe, les sept sous-préfectures de Foulamory, Koumbia, Wendou M’Borou, Kounsitel, Touba, Kakoni et Malanta. Objectif : expliquer, convaincre et mobiliser autour du projet de nouvelle Constitution.

Partout, le message est passé. Des villages aux centres urbains, les populations, largement sensibilisées, ont exprimé leur soutien et leur détermination : le jour du vote, ce sera un Oui massif pour l’avenir du pays.

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Cellou Dalein Diallo : « Ils veulent garder le pouvoir »

LEDJELY.COM

Première opération du cœur réussie à Kankan grâce à la CNSS

LEDJELY.COM

Marche à New York : Le Comité Unité et Fierté porte la voix de la paix et du soutien au président Doumbouya

LEDJELY.COM

Compétitions interclubs CAF : Horoya et Hafia connaissent leurs adversaires

LEDJELY.COM

Souleymane Camara : « Les joueurs ont été dépassés, toute l’équipe n’a pas répondu »

LEDJELY.COM

CHAN 2025 : le Syli national vers la sortie

LEDJELY.COM
Chargement....