Nouvelle Constitution : Gaoual dit Oui !

Gaoual se met en ordre de bataille pour le référendum du 21 septembre 2025.

Le Préfet, le Bureau des Réformateurs de l’UFDG et le Directeur Préfectoral de l’Éducation ont parcouru, en mission conjointe, les sept sous-préfectures de Foulamory, Koumbia, Wendou M’Borou, Kounsitel, Touba, Kakoni et Malanta. Objectif : expliquer, convaincre et mobiliser autour du projet de nouvelle Constitution.

Partout, le message est passé. Des villages aux centres urbains, les populations, largement sensibilisées, ont exprimé leur soutien et leur détermination : le jour du vote, ce sera un Oui massif pour l’avenir du pays.