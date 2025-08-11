CHAN 2024 : Le Sily KO, les chances de qualification s’estompent

Après la lourde défaite face au pays hôte, la Guinée avait à cœur de se racheter contre le Bafana Bafana au Nelson Mandela Stadium. Plusieurs changements stratégiques ont été opérés par le sélectionneur : Mohamed Boké, Ismaël Camara, Mohamed Youla et Moussa Moïse ont débuté la rencontre, reléguant sur le banc Mohamed Diabaté, Lancinet Sylla, Mohamed Bangoura et Gnagna Barry. L’équipe guinéenne s’est finalement inclinée 2-1.

Le Sily démarre fort, prenant rapidement le contrôle du jeu. Bahir et Youla se montrent très entreprenants sur les ailes, multipliant les offensives. Pourtant, contre le cours du jeu, à la 10e minute, un ballon glissé dans le dos de la défense guinéenne surprend Boké, qui tente d’écarter le danger. L’attaque sud-africaine récupère le second ballon et ouvre le score par Maema (1-0).

Désormais dos au mur, le Sily doit se lancer à l’attaque. Cette prise de risque porte ses fruits : à la 30e minute, après une superbe combinaison, Alhassane Bangoura sert son capitaine sur le côté gauche, qui adresse un centre parfait. Moussa Moïse Camara, meilleur buteur du championnat guinéen, s’impose au premier poteau pour égaliser avant la pause (1-1).

En seconde période, la Guinée domine la possession, mais laisse trop d’espaces en défense. Comme sur le premier but, les Sud-Africains en profitent : à la 54e minute, Kutumela trouve la faille et remet les Bafana Bafana devant (2-1).

Malgré tous les efforts et les changements d’Abedi, la défense guinéenne reste perméable. Les Sud-Africains gèrent leur avance et remportent ce match crucial.

Avec cette nouvelle défaite, le Sily perd la maîtrise de son destin dans ce CHAN et devra compter sur d’autres résultats pour espérer la qualification.

Lonceny Camara