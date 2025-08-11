Cellou Dalein Diallo évoque son retour en Guinée et les obstacles rencontrés

Le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Celou Dalein Diallo, s’est exprimé ce lundi sur la situation socio-politique du pays au micro de Radio France Internationale (RFI). Lors de cette interview, il a abordé la question de son retour au pays, qu’il juge pour l’instant prématuré.

« Les conditions de mon retour ne sont pas encore réunies », a-t-il déclaré. L’ancien Premier ministre sous le régime Conté a expliqué que « trop de haine et de harcèlement » persistent, entravant toute possibilité de retour dans des conditions apaisées.

Celou Dalein Diallo a dénoncé des entraves répétées à l’organisation du Congrès de son parti, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). « On cherche à empêcher la tenue du Congrès, à refuser mon enrôlement dans le fichier électoral, et des poursuites judiciaires à mon encontre sont engagées de manière fantaisiste », a-t-il ajouté.

Malgré ces difficultés, le leader de l’opposition a affirmé son engagement : « Ma place est là-bas, auprès du peuple, pour mener le combat contre les dérives qui s’annoncent ». Il a néanmoins appelé à un climat politique moins empreint de passions et de divisions pour permettre un dialogue constructif.

Aminata Camara