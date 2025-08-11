ledjely
Accueil » Cellou Dalein Diallo évoque son retour en Guinée et les obstacles rencontrés
A la une

Cellou Dalein Diallo évoque son retour en Guinée et les obstacles rencontrés

Par LEDJELY.COM

Le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Celou Dalein Diallo, s’est exprimé ce lundi sur la situation socio-politique du pays au micro de Radio France Internationale (RFI). Lors de cette interview, il a abordé la question de son retour au pays, qu’il juge pour l’instant prématuré.

« Les conditions de mon retour ne sont pas encore réunies », a-t-il déclaré. L’ancien Premier ministre sous le régime Conté a expliqué que « trop de haine et de harcèlement » persistent, entravant toute possibilité de retour dans des conditions apaisées.

Celou Dalein Diallo a dénoncé des entraves répétées à l’organisation du Congrès de son parti, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). « On cherche à empêcher la tenue du Congrès, à refuser mon enrôlement dans le fichier électoral, et des poursuites judiciaires à mon encontre sont engagées de manière fantaisiste », a-t-il ajouté.

Malgré ces difficultés, le leader de l’opposition a affirmé son engagement : « Ma place est là-bas, auprès du peuple, pour mener le combat contre les dérives qui s’annoncent ». Il a néanmoins appelé à un climat politique moins empreint de passions et de divisions pour permettre un dialogue constructif.

Aminata Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

LEDJELY.COM

Gueckédou : Il se suicide après avoir surpris sa femme avec un autre homme au lit

LEDJELY.COM

Affaire Djenabou Bah : Monrovia présente ses excuses à Conakry

LEDJELY.COM

Cellou Baldé nommé ministre de la Jeunesse : le nouveau gouvernement dévoilé

LEDJELY.COM
Chargement....