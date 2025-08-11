Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

C’est officiel : Paolo Duarte prend les rênes du Syli national A. La Fédération guinéenne de football a annoncé, via un communiqué officiel, la nomination de l’entraîneur portugais à la tête de l’équipe nationale. Cette désignation intervient à l’issue d’un appel à candidatures ayant attiré plusieurs prétendants. Paolo Duarte succède ainsi à Kaba Diawara, avec pour mission de redonner des ailes au Syli.

Ci-dessous, le communiqué de la FGF :

La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a le plaisir d’annoncer la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte en tant que nouveau sélectionneur de l’Equipe Nationale A de Guinée.

Ce choix fait suite à l’appel à candidatures lancé par la FGF le 13 juin 2025 en collaboration avec le Ministère des Sports, dans le cadre de la restructuration de la sélection nationale de la République de Guinée.

Arrivé à Conakry le dimanche 10 août 2025, Monsieur Paulo Jorge Rebelo Duarte a eu une séance de travail avec le Ministre des Sports, Monsieur Kéamou Bogola HABA en présence du Président de la FGF, Monsieur Sory DOUMBOUYA et du Vice-Président de la FGF, Monsieur Mamadou Barry.

Monsieur Mamadou Alpha HANN, membre du COMEX, Monsieur Ibrahima Blasco BARRY, Secrétaire Général de la FGF, et des cadres du Ministère des Sports, ont également pris part à cette séance de travail de ce lundi 11 août 2025.

La présentation de Monsieur Paulo Jorge Rebelo Duarte est prévue pour ce mardi 12 août 2025 à travers une conférence de presse, dont le lieu et l’heure seront communiqués prochainement.

Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football remercie tous les candidats ayant participé à la procédure et souhaite pleins succès au nouveau sélectionneur dans l’accomplissement de sa mission.

Conakry, 11 août 2025

Fédération Guinéenne de Football