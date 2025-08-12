ledjely
Léro : une pluie diluvienne et un vent violent ravagent 45 bâtiments et laissent 10 familles sinistrées

Par LEDJELY.COM

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025, aux alentours de 22 heures, une pluie torrentielle accompagnée de rafales violentes s’est abattue sur la localité de Baraka, précisément à Léro, dans la sous-préfecture de Siguirini. Le quartier 36 a été particulièrement touché, enregistrant de lourds dégâts matériels.

Selon les autorités locales, 45 bâtiments  (maisons en tôle et cases traditionnelles)  ont été détruits ou gravement endommagés, affectant directement 10 foyers.

Parmi les sinistrés, une femme âgée de 80 ans et son fils ont échappé de peu au pire : leur maison s’est partiellement effondrée pendant leur sommeil. Miraculeusement indemnes, ils ont cependant perdu une grande partie de leurs biens.

Aucune perte en vie humaine ni blessure n’a été signalée. Mais, faute d’abri, plusieurs familles ont passé la nuit dehors ou trouvé refuge chez des proches.

Les autorités communales, accompagnées des services de sécurité, se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts et réconforter les victimes. Elles appellent à la solidarité afin de soutenir les familles touchées.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

