Accueil » Paulo Duarte prévient : « Je suis très exigeant »
Paulo Duarte prévient : « Je suis très exigeant »



Ce mardi, la Fédération guinéenne de football a présenté officiellement Paulo Duarte, nouveau sélectionneur du Syli national de Guinée senior. La cérémonie organisée à la plage de la Camayenne a connu la présence des autorités sportives, du ministère des sports.

Prévue initialement à 11h, puis reportée à 14h, la présentation n’a finalement eu lieu qu’à 18h, en raison de l’attente du ministre des Sports, retenu au Conseil des ministres.

En présence des membres du Comité exécutif de la Feguifoot (COMEX) et du ministère de tutelle, la signature officielle du contrat a été effectuée. L’accord, d’une durée de deux ans (du 1er août 2025 au 1er août 2027), fixe des objectifs clairs : qualifier la Guinée pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027 et atteindre, au minimum, les demi-finales.

Très enthousiaste, le portugais Paulo Duarte, 56 ans, a adressé un message direct aux joueurs guinéens.

« Comprenez que je suis votre sélectionneur, mais aussi un ami. Par contre, je suis très exigeant. Je pense qu’ensemble, nous pouvons faire mieux qu’une demi-finale de CAN. Il y a le potentiel pour, et ma carrière le mérite aussi », a-t-il déclaré en substance.

De son côté, le ministre des Sports, Bogola Haba, a salué le processus de recrutement :

« Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs, les journalistes et les membres du ministère. Le choix n’a pas été simple : au départ, nous avions 60 candidats, pour finalement en retenir un seul. Nous voulions un sélectionneur qui connaisse bien la Guinée, et Paulo Duarte répond à ce profil. Michel Dussuyer ou encore l’entraîneur hongrois qui a dirigé le Sily et le Hafia sont passés par là, et ils ont accompli un bon travail », a-t-il affirmé.

