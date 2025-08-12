Beyla/Sinko : Soumailasso, un village qui manque de tout

Le chemin qui mène au village est un véritable parcours du combattant. À la frontière guinéo-ivoirienne se cache le village de Soumailasso, situé à plus de cent kilomètres de la commune rurale de Sinko, elle-même rattachée à Beyla, au sud du pays. Dans cette localité, l’État est totalement absent. Pire encore, les citoyens installés sur le territoire guinéen préfèrent se rendre dans un village ivoirien, sous les yeux impuissants des autorités locales.

Écoles, poste de santé, infrastructures routières construites par l’État : tout fait défaut. Même le flux économique suit le rythme de la Côte d’Ivoire. Dans le village, les slogans selon lesquels la Guinée est un « scandale géologique » ou encore « le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest » semblent bien loin de la réalité. Ici, chaque habitant se bat quotidiennement pour sa survie.

Pour bénéficier de soins médicaux, les villageois doivent parcourir près de 20 kilomètres jusqu’à Touba, un village ivoirien. Ce trajet n’est pas sans conséquences : stress, fatigue, complications de santé, et coûts élevés. Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer.

« Nous n’avons pas d’agent de santé ni de poste de santé ici. Quand nous tombons malades, nous partons sur le territoire ivoirien pour nous faire soigner. Cela nous coûte énormément cher, car nous sommes considérés comme des étrangers. Une fois, mon petit-fils est tombé malade. Par peur de devoir payer trop cher en Côte d’Ivoire, nous avons décidé de l’envoyer à Sinko. Mais à cause de la distance et du mauvais état de la route, l’enfant est décédé en cours de route », témoigne, bouleversée, Mariame Keïta.

Comme pour la santé, l’accès à l’éducation reste un défi colossal pour les enfants de Soumailasso. Depuis 1958, quelques tentatives ont été faites, mais les résultats se font attendre. Un enfant souhaitant aller à l’école doit parcourir chaque matin plus de 30 kilomètres, ce qui en décourage plus d’un. Beaucoup finissent par se tourner vers l’agriculture.

« Nous n’avons presque rien ici. Même pour envoyer nos enfants à l’école, il faut parcourir plusieurs kilomètres. Les enfants trop jeunes pour se séparer de leurs mères ne peuvent pas y aller, car il est impensable de faire chaque matin 30 à 40 kilomètres à pied. La plupart ont donc abandonné l’école. Pourtant, notre souhait est de les scolariser », confie Lanciné Bakayoko.

Toujours selon lui, la majorité des habitants vivent de l’agriculture. Mais l’écoulement des produits sur le marché guinéen reste quasi impossible, au profit de la Côte d’Ivoire, faute d’infrastructures adaptées.

« La commune rurale de Sinko est à 105 kilomètres d’ici, mais la route est impraticable. C’est pourquoi nous préférons vendre nos produits agricoles à Touba, une localité ivoirienne située à seulement 20 kilomètres. Nous aimerions alimenter le marché guinéen, mais il n’y a pas de route », déplore-t-il.

Dans ce village frontalier, la majorité des transactions commerciales se fait en francs CFA, ce qui contribue à affaiblir l’économie nationale.

« Nous faisons nos achats en francs CFA. Même les jus et les cigarettes que nous revendons viennent de la Côte d’Ivoire. Le franc guinéen est rarement utilisé ici, car nos fournisseurs sont ivoiriens », explique Mory Keïta, boutiquier.

Pour le reste, les citoyens invitent l’État à la rescousse.

Michel Yaradouno, depuis Kankan