Mandiana  : Deux jeunes se noient alors qu’ils pêchaient

Le fleuve Sankarani a encore fait des victimes. Ce mardi 12 août 2025, deux adolescents ont été retrouvés morts dans ses eaux à Mandiana. Les victimes, Bréma Diakité et Kadia Diakité, âgés de 10 et 11 ans, étaient apprentis mécaniciens auto et moto. Selon les premières informations, les deux garçons étaient partis pêcher avant de disparaître. Leurs corps ont été repêchés par des pêcheurs artisanaux, qui ont fait preuve de promptitude et de courage.

Amadou Koly Diallo, président du conseil de quartier de Kissidougou Koura et oncle de Bréma Diakité, raconte : « Ce sont des enfants de 11 ans, déjà mécaniciens. L’après-midi, ils étaient allés au garage. On ne sait pas comment ils ont fini dans le fleuve. C’est seulement en soirée qu’on nous a appelés pour signaler leur disparition. Heureusement, un pêcheur a repêché leurs corps ».

Le vice-président de la délégation spéciale a salué l’action rapide des pêcheurs. « Nous sommes en deuil. Ces enfants mineurs, partis pêcher, ont tragiquement perdu la vie. Grâce au courage des pêcheurs, les corps ont été repêchés et les autorités informées immédiatement », a-t-il soutenu.

Après autopsie et sur autorisation du procureur de la République, les dépouilles ont été restituées aux familles éplorées.

Michel Yaradouno, depuis Kankan