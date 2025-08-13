La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

La Synergie GMD25, ce mouvement politique qui ne manque jamais de rebondissements, vient officiellement de se diviser en deux. D’un côté, Alhoussein Makanera Kaké garde le “camp de base”, fidèle à son poste. De l’autre, Cheick Traoré, l’ex-secrétaire exécutif national, a décidé de changer d’air… et de rejoindre l’Alliance des Forces Patriotiques (AFP) dirigée par Aboubacar Soumah. Mercredi 13 août 2025, la fusion-absorption a été signée en fanfare.

Lors de la cérémonie, Cheick Traoré a pris le micro pour déclarer que toute la Synergie GMD25 l’accompagnait dans ce grand voyage : « En ce jour solennel, nous, dirigeants, cadres et membres de la Synergie GMD25 et de l’AFP, unissons nos voix et proclamons avec fierté, devant le peuple de Guinée et devant l’histoire, la fusion-absorption de notre mouvement par l’Alliance des Forces Patriotiques », a-t-il déclaré.

Ainsi, « à compter de ce jour, toutes les structures, antennes et coordinations de la Synergie rejoignent pleinement l’AFP et agiront dans le strict respect de ses orientations stratégiques, sous un seul mot d’ordre : unité, discipline, victoire », a-t-il soutenu.

S’agisante de la sortie conference animée par Makanéra Kaké, Cheick Touré soutient : « La conférence que Makanera a organisé récemment, ce n’était pas pour la Synergie GMD25 parce qu’il n’y avait aucun membre de la Synergie là-bas. Tandis que, regardez derrière moi dans la salle, les membres fondateurs de la Synergie sont là. Les 12 Fédérations de Conakry sont représentées dans la salle », a-t-il laissé entendre. « Moi je ne fais pas un débat de caniveau », a-t-il conclu.

Mais tout le monde n’est pas dans le même bateau. Alhoussein Makanera Kaké, resté fidèle au mouvement, a rappelé qu’il n’était pas concerné par cette fusion et qu’il était trop occupé à valider les antennes régionales pour jouer aux déménageurs politiques.

Alors que certains passent de la Synergie GMD25 à l’AFP, d’autres restent à quai. Moralité : en politique guinéenne, il vaut mieux toujours vérifier qui fait ses valises avant de célébrer une fusion.

N’Famoussa Siby