Ce mardi 12 août 2025, la Police nationale a lancé un nouveau coup de filet dans les quartiers de Bawo-Rails et la forêt de Démoudoula. Menée dans le cadre de l’opération “Ouragan”, cette action vise à frapper fort contre le trafic et la consommation de stupéfiants.

Selon la Direction générale de la Police, l’opération coordonnée par la BSIP de Kaporo-Rails, Nongo et Ratoma, la BAC 5, 6 et 8, la CMIS 2 et 21, ainsi que la BRB n°2, a permis :

L’interpellation de 11 personnes

La saisie de : 67 boules de chanvre indien; 35 doses de « shit »; Une quantité en vrac et des graines de chanvre indien; 6 paquets de Rizla; 3 paires de ciseaux.

Dans la forêt de Démoudoula, où une arme à feu avait été découverte le mois dernier, les agents ont démantelé de nouveaux abris de fortune utilisés pour le trafic et la consommation de drogue. Deux paires de ciseaux ont été retrouvées sur place.

À Bawo-Rails, l’arrestation d’un présumé dealer a suscité la colère de certains jeunes, qui ont érigé des barricades et perturbé la circulation. L’intervention rapide et coordonnée des forces de l’ordre a permis de rétablir le calme et de garantir la libre circulation des personnes et des biens.

Balla Yombouno