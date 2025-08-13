« Les Forces Vives sont loin d’avoir dit leur dernier mot », avertit Souza 

À l’approche du 4e anniversaire du coup d’État du 5 septembre 2021, les Forces Vives de Guinée haussent le ton. Dans une sortie Souleymane Souza Konaté, coordonnateur de la cellule de communication de l’UFDG et président de la Commission Communication de l’ANAD, prévient : la résistance est loin d’être éteinte. Et cette fois, elle entend se faire entendre dans la rue.

Cette déclaration intervient alors que les Forces Vives regroupant plusieurs partis politiques, organisations de la société civile et mouvements citoyens ont annoncé une série de manifestations à partir du 5 septembre prochain. Cette date qui marque l’arrivée au pouvoir du Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), à la suite du coup d’État contre le président Alpha Condé.

« Alors que beaucoup pensaient les forces démocratiques résignées et vaincues, elles sortent de l’ombre et montrent à nouveau leurs griffes. Ceux qui avaient parié trop tôt sur leur capitulation se rendent compte qu’ils ont vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué », a t-il averti le patron de la cellule de communication de l’UFDG.

Selon Souza Konaté, cette résurgence de la mobilisation populaire sème le trouble au sein des autorités. « Un vent de panique souffle désormais là où tout semblait acquis. Après avoir proclamé que les Forces Vives n’existent plus, on en vient aujourd’hui à douter de leur capacité à mobiliser et à inquiéter une junte qui paraissait solidement installée », a-t-il affirmé.

Il accuse le pouvoir d’avoir verrouillé l’espace civique, multipliant les interdictions de manifestations et les pressions sur les acteurs politiques. « La fébrilité est palpable : elle se traduit par la volonté d’empêcher toute manifestation, même pacifique, pourtant droit fondamental reconnu. On tente d’étouffer la voix dérangeante d’une majorité bien réelle pour ne pas révéler la minorité de ceux qui prétendent gouverner », a-t-il dit.

Souza Konaté interpelle directement le CNRD. Il estime que si les militaires au pouvoir sont réellement convaincus de leur légitimité, ils doivent l’éprouver dans l’arène publique. « Le président de l’UFDG a lancé un défi clair, qui reste sans réponse : autoriser les partis politiques légalement agréés à appeler à manifester et à exercer librement leurs activités. Ce serait l’occasion de mesurer leur véritable poids sur l’échiquier national et de tester leur popularité réelle », a-t-il affirmé.

En prélude aux manifestations de septembre, le ton se durcit. Les Forces Vives affirment qu’elles ne céderont pas face à la répression et entendent imposer la souveraineté populaire comme contrepoids à la force. « Les Forces Vives sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Elles ont parfois perdu des batailles, mais jamais la guerre. À la force des baïonnettes, elles opposeront, comme toujours, la souveraineté populaire », a-t-il souligné.

Thierno Amadou Diallo