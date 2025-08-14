Conakry: OSH-GUINÉE en première ligne pour briser les barrières d’accès aux soins des personnes handicapées

En partenariat avec AMPLIFY Change, l’Organisation des Secours aux Handicapés de Guinée (OSH-GUINÉE) a organisé, ce jeudi 14 août, un forum au Centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG). L’événement a réuni des représentants d’institutions internationales, du ministère de la Formation professionnelle et de l’Enseignement technique, du ministère de la Santé, l’Ambassadeur de Grande-Bretagne, ainsi que des panélistes et plusieurs acteurs œuvrant en faveur des personnes handicapées.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet « Services inclusifs de santé sexuelle et reproductive pour les personnes handicapées », avec pour objectif de sensibiliser et de plaider auprès des décideurs pour améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services destinés à cette frange de la population en Guinée.

Le thème central du forum : « L’accès des personnes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive ».

Bangali Camara, directeur exécutif de l’OSH-GUINÉE, a précisé : « Ce plaidoyer fait suite aux actions que nous avons déjà menées, notamment une étude pour évaluer le niveau d’accessibilité des personnes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive dans les zones de Moyenne et de Basse Guinée. Nous travaillons aussi sur la révision de la loi sur la santé de la reproduction, en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous appuyons le ministère afin d’inscrire, dans le curriculum de formation des prestataires, la prise en charge sanitaire des personnes handicapées. Cela permettra aux professionnels d’être formés dès les écoles à cette prise en charge ».

Il ajoute que ces efforts visent à intégrer la prise en charge des personnes handicapées dans les politiques publiques de santé et dans les projets des institutions internationales.

Mariam Kanté, coordinatrice de projet santé sexuelle et reproductive à l’OSH-GUINÉE, a mis l’accent sur les défis spécifiques auxquels font face les femmes handicapées.

« Les difficultés viennent d’abord de la non-adaptation des structures sanitaires, du manque de moyens financiers pour s’y rendre, et de l’inadaptation des infrastructures, comme les tables de consultation pour une prise en charge adéquate », a-t-elle soutenu.

Elle recommande au gouvernement de lancer une nouvelle étude en 2025 pour déterminer le nombre réel de personnes handicapées en Guinée. Elle appelle également la population à accepter et accompagner les personnes handicapées dans leurs démarches médicales, et encourage ces dernières à se rendre dans les structures de santé afin que les problèmes soient identifiés et corrigés.

Oumou Hawa Keita, secrétaire au ministère de la Culture et personne handicapée, a témoigné de la marginalisation vécue.

« C’est vrai, les personnes porteuses de handicap sont victimes de toutes sortes de marginalisation. En matière de santé sexuelle et reproductive, nous ne sommes pas pris au sérieux. Certains professionnels nous prennent automatiquement pour des mendiants. Et quand nous expliquons que nous ne sommes pas là pour mendier, ils nous écartent, prétextant être occupés. Difficilement, ils nous prennent en charge. C’est un combat que nous menons pacifiquement et nous ne lâcherons pas jusqu’à gain de cause », a-t-elle indiqué.

Ce forum a permis de rappeler que l’inclusion dans la santé sexuelle et reproductive n’est pas un privilège, mais un droit, et qu’il appartient autant aux décideurs qu’à la société de lever les barrières qui persistent.

Mariama Ciré Diallo