Kankan : Taliby Dabo lance l’ONG OFA et affiche ses ambitions pour la Guinée

Après Faranah et N’Nzérékoré, l’acteur politique influent de Haute-Guinée, Taliby Dabo, récemment suspendu du RPG-AEC, poursuit sa tournée d’implantation de son ONG OFA (Organisons, Faisons, Accompagnons) à Kankan. Une initiative qui vise à soutenir les couches vulnérables.

Pendant quatre jours, l’équipe de l’ONG a échangé avec des citoyens venus de plusieurs quartiers de la commune urbaine. Objectif : présenter les rapports des missions menées à l’étranger et partager les perspectives pour soutenir les couches sociales vulnérables de la ville.

Ces rencontres font suite à un travail d’enquêtes de terrain réalisé par les agents de l’OFA. À la Maison des jeunes de Kankan, Taliby Dabo a livré un compte-rendu des activités et esquissé l’avenir de la structure.

« Derrière ce projet, c’est le bonheur. On s’associe pour gagner et chacun de nous doit gagner. Nous voulons que les concessions des 57 quartiers soient unies. Il faut dire à tout le monde que l’argent n’est pas pour demain : il faut attendre pour gagner. Nous irons dans les quartiers et secteurs pour installer des bureaux et désigner des présidents. Rien ne se fera sans leur implication. Le développement ne se fera pas sans nous, nous sommes les acteurs principaux », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un éventuel lien avec le général Mamadi Doumbouya, Taliby Dabo écarte toute ambiguïté.

« Ce projet n’est pas celui du général Mamadi Doumbouya. Il date de 2009, bien avant les événements récents. Si vous allez à Faranah ou à N’Nzérékoré, les gens vous parleront de l’OFA. Nous n’étions pas encore venus à Kankan à cause du coup d’État et de mon absence du pays. OFA travaillera forcément avec le gouvernement, pas pour une aide financière, mais pour d’autres formes d’appui », a-t-il précisé.

Malgré le scepticisme de certains participants, Taliby Dabo reste confiant : il croit dur comme fer que son ONG contribuera à résoudre de nombreux problèmes en Guinée.

Michel Yaradouno, depuis Kankan