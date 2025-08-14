Halima Gadji : sa famille rassure après un live bouleversant

La famille de l’actrice sénégalaise Halima Gadji a pris la parole pour rassurer le public sur son état de santé, après l’inquiétude suscitée par un live Instagram où elle était apparue en détresse émotionnelle. Dans un communiqué, ses proches ont précisé que Halima Gadji est actuellement en repos et que son état s’améliore progressivement.

« Halima traverse actuellement une période émotionnelle intense. Elle est en repos et son état s’améliore », ont-ils déclaré.

La famille a également exprimé des excuses à toutes les personnes qui ont pu être affectées par cette situation et a tenu à mettre en avant les qualités reconnues de l’actrice : bienveillance, engagement social et résilience face aux épreuves émotionnelles et mentales. « Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont pu être touchées, de près ou de loin. Le chemin est long, mais elle franchit chaque étape avec conviction. Merci pour vos stories, vos messages et vos publications de soutien à son égard », ont-ils ajouté.

Les proches de l’actrice appellent également à une bienveillance accrue envers ceux qui traversent des moments difficiles.

Ledjely.com