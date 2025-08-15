Le Syli éliminé dès le premier tour du CHAN : Abedi présente ses excuses  

Après son match nul contre l’Algérie, synonyme d’élimination lors de sa quatrième sortie, Souleymane Camara s’est exprimé en conférence de presse pour livrer ses impressions. Selon lui, il est déjà temps de se projeter et d’investir dans la formation.

« Nous sommes éliminés au premier tour. Ce n’était pas l’objectif. Je voudrais présenter mes excuses au peuple guinéen. Nous allons préparer la prochaine édition », a déclaré le sélectionneur guinéen.

Plus loin, il a ajouté : « Je présente mes excuses au peuple de Guinée, en mon nom et au nom de mon staff. Nous aurions aimé aller plus loin dans cette compétition. Nous allons rentrer sainement et investir dans la formation et les stages ».

Pour terminer, il a évoqué son avenir à la tête de l’équipe nationale.

« L’année prochaine, nous reviendrons certainement avec un autre coach », a-t-il laissé entendre.

Pour rappel, le Sily a disputé quatre matchs dans le groupe C : 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Cette performance est considérée comme une contre-performance, mettant fin à l’aventure du rouge-jaune-vert dans cette compétition.

Lonceny Camara