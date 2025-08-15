ledjely
Accueil » Le Syli éliminé dès le premier tour du CHAN : Abedi présente ses excuses  
ActualitésJeunesseSociétéSports

Le Syli éliminé dès le premier tour du CHAN : Abedi présente ses excuses  

Par LEDJELY.COM

Après son match nul contre l’Algérie, synonyme d’élimination lors de sa quatrième sortie, Souleymane Camara s’est exprimé en conférence de presse pour livrer ses impressions. Selon lui, il est déjà temps de se projeter et d’investir dans la formation.

« Nous sommes éliminés au premier tour. Ce n’était pas l’objectif. Je voudrais présenter mes excuses au peuple guinéen. Nous allons préparer la prochaine édition », a déclaré le sélectionneur guinéen.

Plus loin, il a ajouté : « Je présente mes excuses au peuple de Guinée, en mon nom et au nom de mon staff. Nous aurions aimé aller plus loin dans cette compétition. Nous allons rentrer sainement et investir dans la formation et les stages ».

Pour terminer, il a évoqué son avenir à la tête de l’équipe nationale.

« L’année prochaine, nous reviendrons certainement avec un autre coach », a-t-il laissé entendre.

Pour rappel, le Sily a disputé quatre matchs dans le groupe C : 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Cette performance est considérée comme une contre-performance, mettant fin à l’aventure du rouge-jaune-vert dans cette compétition.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Médias : le journaliste Daouda Taban Sylla est décédé 

LEDJELY.COM

Père Justin Ouendeno : « L’Assomption est la glorification de la vierge Marie »

LEDJELY.COM

Guinée : L’AFP se vide, Ensemble pour la Guinée entre en scène

LEDJELY.COM

Urgent : un immeuble part en fumée près de la boîte de nuit le REX

LEDJELY.COM

Guinée : la voix des filles résonne à travers les Consultations nationales

LEDJELY.COM

Guinée – Algérie : un but salvateur… puis l’élimination

LEDJELY.COM
Chargement....