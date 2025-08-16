Sily Basketball : victoire éclatante face à la Libye, cap sur le Mali

Le Sily Basketball a assuré l’essentiel ce dimanche face à la Libye ce samedi 16 août. Battus par l’Angola lors de leur précédente sortie, les Guinéens avaient à cœur de se racheter et de valider leur ticket pour la suite de la compétition. Mission accomplie : les hommes du coach n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, s’imposant largement 83-55.

Dès l’entame, le Sily a pris le contrôle du match, imposant son rythme et dictant le jeu pour éviter toute mauvaise surprise. Cette victoire permet à la Guinée de décrocher la deuxième place du groupe derrière l’Angola, tandis que le Soudan du Sud termine troisième.

Au classement, l’Angola file directement en quarts de finale, tandis que la Guinée et le Soudan du Sud devront passer par les barrages (équivalents aux huitièmes). Le Sily affrontera ainsi le Mali, ce lundi 18 août, pour une place en quarts.

Côté performances individuelles, Alpha Diallo brille une nouvelle fois, terminant cette phase avec 64 points inscrits, ce qui fait de lui le deuxième meilleur marqueur du tournoi.

Avec deux victoires (contre la Libye et le Soudan du Sud) et une défaite face au pays hôte, le Sily confirme sa progression. Rappelons qu’en 2021, la Guinée avait atteint les quarts de finale avant de tomber lourdement contre la Côte d’Ivoire (50-98).

Les regards sont désormais tournés vers le duel fraternel face au Mali, décisif pour poursuivre l’aventure en Angola.

Lonceny Camara