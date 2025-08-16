ledjely
Accueil » Sily Basketball : victoire éclatante face à la Libye, cap sur le Mali
ActualitésJeunesseSociétéSports

Sily Basketball : victoire éclatante face à la Libye, cap sur le Mali

Par LEDJELY.COM

Le Sily Basketball a assuré l’essentiel ce dimanche face à la Libye ce samedi 16 août. Battus par l’Angola lors de leur précédente sortie, les Guinéens avaient à cœur de se racheter et de valider leur ticket pour la suite de la compétition. Mission accomplie : les hommes du coach n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, s’imposant largement 83-55.

Dès l’entame, le Sily a pris le contrôle du match, imposant son rythme et dictant le jeu pour éviter toute mauvaise surprise. Cette victoire permet à la Guinée de décrocher la deuxième place du groupe derrière l’Angola, tandis que le Soudan du Sud termine troisième.

Au classement, l’Angola file directement en quarts de finale, tandis que la Guinée et le Soudan du Sud devront passer par les barrages (équivalents aux huitièmes). Le Sily affrontera ainsi le Mali, ce lundi 18 août, pour une place en quarts.

Côté performances individuelles, Alpha Diallo brille une nouvelle fois, terminant cette phase avec 64 points inscrits, ce qui fait de lui le deuxième meilleur marqueur du tournoi.

Avec deux victoires (contre la Libye et le Soudan du Sud) et une défaite face au pays hôte, le Sily confirme sa progression. Rappelons qu’en 2021, la Guinée avait atteint les quarts de finale avant de tomber lourdement contre la Côte d’Ivoire (50-98).

Les regards sont désormais tournés vers le duel fraternel face au Mali, décisif pour poursuivre l’aventure en Angola.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Indemnisations du 28 septembre 2009 : Bah Oury confirme avoir reçu 200 millions de GNF

LEDJELY.COM

Guinée-Mali : Vers une libre circulation renforcée et une coopération sécuritaire accrue

LEDJELY.COM

Opération « Épervier » à Pamalap : plus de 100 kg de cannabis saisis

LEDJELY.COM

Assomption : quand la Vierge Marie inspire foi, paix et espérance

LEDJELY.COM

Siguiri : Kemoko Camara retrouvé sans vie après trois jours de recherches

LEDJELY.COM

De « Wi-Fi pour tous » aux aéroports de Guinée : Oumar Saïd Koulibaly nommé DG de la SOGEAG

LEDJELY.COM
Chargement....