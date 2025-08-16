Indemnisations du 28 septembre 2009 : Bah Oury confirme avoir reçu 200 millions de GNF

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a ouvert ses portes à l’équipe du journal Le Punch, ce samedi 16 août, pour un échange sur l’actualité sociopolitique en Guinée. La rencontre, tenue à sa résidence officielle de la cité ministérielle de Donka, a porté sur plusieurs sujets sensibles : crise de liquidités, organisation du prochain référendum, inondations, questions minières, mais aussi les indemnisations des victimes des massacres du 28 septembre 2009.

Sur ce dernier point, une révélation a retenu l’attention : le Premier ministre lui-même figure parmi les bénéficiaires de ces dédommagements. Amadou Oury Bah a confirmé avoir perçu 200 millions de francs guinéens à ce titre, lors de l’entretien accordé à la rédaction du journal Le Punch.

Il a détaillé par la suite, la façon dont ce montant a été réparti. « On n’aurait pas pu penser que des victimes auraient été dédommagées. Et dans ce cadre, en tant que victime entre guillemets, (je dis entre guillemets par ce que moi je suis vivant. Je n’ai pas de séquelles comme d’autres), j’ai bénéficié d’un dédommagement ou d’une réparation. Et cette réparation on la partage ainsi qu’il suit : ¼ pour l’église et les mosquées, pour prier pour les victimes ; un autre ¼, on va partager cela entre 2 orphelinats ; un autre ¼, on va le dédier à une structure au niveau de Macenta, les ‘’Soeurs Jocelyne’’ qui font un excellent travail en recueillant surtout les jeunes filles pour leur apprendre un métier. Voilà grosso modo toute la totalité », a-t-il indiqué.

N’Famoussa Siby