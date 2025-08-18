Conakry : la liste du directeur régional et des directeurs communaux des élections dévoilée

Après les directeurs régionaux et préfectoraux des élections, le président de la transition a procédé à la désignation du directeur régional ainsi que des directeurs communaux des élections pour la région de Conakry, ce dimanche 17 aout 2025.
Ce sont :
- Directeur régional des élections de Conakry, M. Yamoussa Cissé, matricule 205-617-V, philosophe.
- Directeur communal des élections de Kassa, M. Abdoulaye Savané, matricule 296-845-W, administrateur des affaires.
- Directeur communal des élections de Kaloum, M. Sékou Naby Camara, matricule 250-862-L, homme de lettre.
- Directeur communal des élections de Matam, M. Michel Soumaoro, matricule 246-417-R, historien en relations internationales.
- Directeur communal des élections de Dixinn, M. Sékou Minkailou Conté, matricule 230-392-N, ingénieur informaticien.
- Directrice communale des élections de Ratoma, Mme Ami Bangoura, matricule : 246-169-S, linguiste
- Directrice communale des élections de Sonfonia, M. Fatimatou Paraya Bah, matricule 254-919-Y, gestionnaire.
- Directeur communal des élections de Tombolia, M. Lanciné 1 Keïta, matricule : 246-500-A, économiste
.
9. Directeur communal des élections de Sanoyah, M. Youssouf Dansoko, matricule 251-386-T, gestionnaire.
- Directeur communal des élections de Matoto, M. Abou Sidibé, matricule 246-063-F, administrateur civil.
- Directeur communal des élections de Gbessia, M. Mamadi Doumbouya, matricule 246-054-H, sociologue.
- Directeur communal des élections de Kagbelen, M. Mamadouba Momo Sylla, matricule 246-237-Z, homme de lettres.
- Directeur communal des élections de Manéah, El hadj Sekou Condé, matricule 276-158-A, administrateur des affaires.
- Directeur communal des élections de Lambanyi, M. Tamba Doumbouya, matricule 250-971A, sociologue.