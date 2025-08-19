Accident d’Ouémé : un dramatique rappel d’une tragédie silencieuse en Afrique

Le Togo, le Bénin et le Niger sont aujourd’hui unis dans le deuil après un même drame : l’accident survenu dans la nuit du dimanche 17 août, au niveau du pont d’Ouémé. Parti de Lomé, le bus de la société STM, à bord duquel avaient pris place 54 passagers, devait rallier le nord du Niger via le Bénin. Mais il n’atteindra jamais sa destination. Après avoir violemment percuté la rambarde du pont enjambant le fleuve, le véhicule a fini sa course dans les eaux.

Sur les 44 portés disparus, 26 corps ont déjà été repêchés, plongeant toute la région dans une vive émotion. Un drame aussi brutal qu’il est malheureusement familier sur le continent africain. Car si les pertes humaines liées aux accidents de la route passent souvent sous silence, considérées comme une fatalité, elles n’en demeurent pas moins l’un des fléaux les plus inquiétants en Afrique.

Pour l’heure, les causes exactes de l’accident d’Ouémé n’ont pas été établies. Toutefois, l’excès de vitesse apparaît comme une hypothèse sérieuse. Un facteur qui rappelle d’autres tragédies similaires : la trentaine de morts provoquée, il y a un an, par un accident à la rivière Nithi, près de Meru, dans le sud-ouest du Kenya, où un bus avait lui aussi fini dans l’eau. En août 2024, au nord d’Abidjan, 21 personnes avaient péri dans une collision entre un camion de marchandises et un minibus. A la même période, dans le centre de l’Egypte, 25 passagers avaient perdu la vie lorsqu’un car s’était encastré dans un camion stationné sur le bas-côté. Et comment oublier la catastrophe de Kaffrine, au Sénégal, qui avait fait 40 morts et plus de 100 blessés en janvier 2023, après l’éclatement d’un pneu sur l’un des bus impliqués ?

Ces drames révèlent une réalité persistante : les accidents routiers meurtriers ne sont pas des faits isolés en Afrique, mais bien un fléau récurrent. Pourtant, à chaque tragédie, l’indignation et la compassion de circonstance cèdent rapidement la place à l’oubli et à la négligence. Confrontés à de multiples défis, nos dirigeants entretiennent l’idée selon laquelle la mort sur la route relèverait de la volonté divine. Cette banalisation se traduit par l’absence de mesures fermes pour imposer les règles de sécurité les plus élémentaires : port du casque pour les motocyclistes, ceinture de sécurité pour les automobilistes, dispositifs de retenue pour enfants.

A cela s’ajoutent des routes dégradées, des véhicules vétustes, une indiscipline notoire des conducteurs et une corruption endémique dans la délivrance des permis. Autant de facteurs qui font de chaque trajet en Afrique un risque latent, et de chaque drame, un rappel sanglant d’une tragédie silencieuse.

Il est donc temps que les Africains, et plus particulièrement nos dirigeants, cessent de considérer les accidents de la route comme de simples faits divers ou comme des fatalités. Car, tout comme le paludisme, Ebola ou l’hypertension artérielle, ils déciment nos sociétés, emportant chaque année des millions de vies. Derrière chaque accident, ce sont des cerveaux, des bras, des forces vives indispensables au développement du continent qui disparaissent. De la même manière que l’on bâtit des hôpitaux, forme des médecins et organise de vastes campagnes de prévention pour combattre les grandes épidémies, il devient urgent de traiter la sécurité routière comme une véritable question de santé publique. Autrement, le drame d’Ouémé ne sera sans doute pas le dernier.

Boubacar Sanso Barry