N’zérékoré : un vendeur de téléphones abattu et sa moto emportée

La capitale de la région administrative a été secouée par un meurtre crapuleux dans la nuit du dimanche 17 août 2024. Ahmed Doumbouya, 45 ans, vendeur de téléphones, a été abattu par balle au quartier Horoya 2, commune urbaine de N’zérékoré.

Selon une source hospitalière, la victime a succombé à une balle tirée à bout portant. D’après un proche de la famille, Ahmed Doumbouya était sorti acheter de la viande après avoir partagé du thé avec des amis. En chemin, il a été froidement exécuté par des inconnus qui se sont enfuis avec la moto qu’il venait d’emprunter.

Jean Théa, président du conseil de quartier de Horoya 2, raconte :

« C’est ce lundi matin, vers 9 heures, que j’ai été informé par deux jeunes de mon quartier qu’un meurtre avait eu lieu. La brigade de recherches de la gendarmerie était déjà sur les lieux pour récupérer le corps. Selon les témoignages, c’est aux environs de 23 heures que des coups de feu ont retenti. Les voisins, sortis en catastrophe, ont découvert le corps sans vie d’Ahmed Doumbouya. La moto qu’il conduisait, neuve et non immatriculée, a été emportée. Mais ce qui intrigue, c’est qu’aucune trace de sang n’a été retrouvée à l’endroit indiqué. On pourrait croire que le corps a été déplacé après l’exécution ».

Marié et père d’une fille, Ahmed Doumbouya laisse derrière lui une famille en deuil. Face à cette recrudescence de violences, Jean Théa appelle les autorités à réagir.

« Nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Ce genre de drame devient récurrent. Il y a peu, un père de famille a été tué de la même manière au quartier Dorota », a-t-il déploré.

Ledjely.com