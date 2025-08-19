ledjely
Accueil » Mandiana : Une fillette de 3 ans victime de viol, son bourreau arrêté
A la une

Mandiana : Une fillette de 3 ans victime de viol, son bourreau arrêté

Par LEDJELY.COM

Le suspect, un jeune homme nommé Sidiki Diakité, autour de 25 ans, nous dit-on, est accusé d’avoir violé une fillette de trois ans en profitant de l’absence de ses parents. Ce drame, survenu ce lundi 18 août 2025 dans le quartier Mandiana 1, a plongé la commune de Mandiana (région de Kankan) dans l’émoi et la consternation.

Selon les témoignages recueillis, Sidiki Diakité, originaire de Kiniéran, aurait agi alors que la famille de la victime était absente. La grand-mère de la fillette, Kounadi Diakité, a raconté les faits avec émotion : « Ce jeune homme a l’habitude de profiter de l’absence des adultes pour s’en prendre aux petites filles de 2 à 3 ans. Ce jour-là, il a attrapé ma petite-fille. Mon fils l’a poursuivi jusqu’au fleuve, l’a maîtrisé et l’a conduit à la police. À l’hôpital préfectoral, les examens ont confirmé le viol ».

Le suspect, interpellé et placé en garde à vue au commissariat central de Mandiana, aurait nié les faits dans un premier temps. Cependant, des sources locales affirment qu’il serait un récidiviste, ayant commis des agressions similaires sur d’autres enfants du quartier.

La mère de la victime, visiblement bouleversée, a exprimé son désarroi et exigé que justice soit rendue : « J’étais au marché à mon retour, la maison était pleine de monde. Je veux que justice soit faite à tout prix. Je suis écœurée par ce qui s’est passé ».

Ce cas relance le débat sur la persistance des violences sexuelles en Haute-Guinée, malgré les campagnes de sensibilisation. Les autorités locales ont été saisies, et la population espère une condamnation exemplaire pour cet acte odieux.

Michel Yaradouno, depuis Kankan

