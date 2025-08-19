PGSD : Eli Kamano suspendu de ses fonctions de président (les raisons)

Le Parti guinéen pour la Solidarité et le Développement (PGSD) connaît un tournant majeur. Le Bureau politique national, réuni en session extraordinaire jeudi 7 août dernier, a décidé de suspendre Eli Kamano de ses fonctions de Président du parti.

Dans une lettre officielle en date du 11 août adressée à Eli Kamano, le BPN explique que cette décision fait suite à un examen minutieux de la situation actuelle du parti et à des agissements jugés contraires aux statuts et règlements intérieurs. Les motifs avancés sont notamment :

Une gestion non transparente des ressources ;

Des décisions unilatérales sans consultation des instances ;

Des comportements portant atteinte à l’unité et à l’image du parti ;

Le blocage du fonctionnement régulier des organes ;

Une inactivité du parti lors de séminaires ou consultations politiques.

Mamadi Diallo, secrétaire général et désormais président par intérim du PGSD, joint par notre rédaction, a précisé les raisons de cette mesure.

« C’est suite à un mémo envoyé à M. Kamano, un outil de dialogue et de gouvernance interne. Il aurait dû répondre, revenir vers le Bureau politique pour discuter des ajustements nécessaires. Mais il a jugé cela sans importance. Quand je l’ai alerté sur une vague de démissions, sa réponse a été : ‘Ceux qui veulent démissionner n’ont qu’à plier bagage dès aujourd’hui’. Ce n’est pas le langage d’un bon leader », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général par intérim a ajouté : « Nous avons envisagé une démission collective, mais nous avons décidé de suivre les statuts et règlements du parti. En application des articles 3, 4, 5 et suivants du règlement intérieur relatifs à la discipline, nous avons appliqué une sanction conservatoire : la suspension. M. Kamano dispose désormais de 90 jours pour exercer son droit de défense. Passé ce délai, d’autres mesures seront appliquées ».

Cette suspension prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à la tenue d’une instance disciplinaire conforme aux textes du parti. Le PGSD insiste sur le respect de cette décision « dans l’intérêt supérieur du parti », en attendant l’issue de la procédure.

