Lancement de la saison touristique 2025-2026 à N’Zérékoré : une vision au service de la promotion de nos régions

Depuis trois ans, nous portons, avec détermination, l’ambition de faire du tourisme un levier de transformation économique, sociale et territoriale pour la République de Guinée. À travers l’organisation tournante du Lancement Officiel de la Saison Touristique, nous avons choisi de promouvoir, chaque année, une région différente afin de valoriser son identité, ses potentiels et ses opportunités. Car notre pays regorge de richesses naturelles, culturelles et humaines, encore trop peu connues, y compris des Guinéens eux-mêmes.

C’est dans cette dynamique que nous avons l’honneur d’annoncer la tenue de la quatrième édition de cet événement national, prévue du 30 octobre au 2 novembre 2025, dans la région de N’zérékoré. Une étape majeure dans notre mission de faire rayonner les territoires à travers un tourisme durable, inclusif et équitable.

Pourquoi la région de Nzérékoré ?

Le choix de Nzérékoré s’inscrit dans une démarche stratégique pleinement assumée. À travers notre approche tournante, nous visons à révéler aux touristes nationaux et internationaux, aux Tour-operators, aux institutions et aux investisseurs, la richesse exceptionnelle et la diversité du sud-est guinéen. Véritable carrefour culturel et écologique, cette région incarne un bastion identitaire fort, où se conjuguent traditions millénaires, biodiversité remarquable et dynamiques communautaires en pleine évolution.

Ce choix s’explique également par la présence du projet Simandou, moteur de transformations économiques et infrastructurelles majeures de notre pays. Il offre une occasion unique de démontrer comment un projet minier d’envergure peut impulser un tourisme durable et valoriser les atouts culturels et naturels de la région.

Nous voyons en Nzérékoré une vitrine puissante de la pluralité guinéenne : ici, les forêts sacrées coexistent avec les chantiers industriels, les masques rituels croisent les projets de développement structurant, et les savoirs traditionnels rencontrent les ambitions contemporaines. Cette cohabitation harmonieuse constitue un socle fertile pour un tourisme responsable et générateur d’opportunités durables.

Un thème fort, porteur de dialogue et de Branding de nos régions !

Placée sous le thème « Les mines : catalyseur pour le développement du tourisme », cette édition 2025 revêt une signification stratégique majeure. Elle exprime notre volonté de créer des passerelles entre deux secteurs souvent perçus comme antagonistes, en montrant qu’ils peuvent non seulement coexister, mais aussi s’enrichir mutuellement dans une dynamique territoriale intégrée.

Nous avons choisi ce thème pour mettre en lumière l’interdépendance croissante entre les projets miniers structurants – comme celui de Simandou – et le développement touristique local. Ces investissements offrent des opportunités concrètes pour l’aménagement des territoires : routes, infrastructures, énergie, connectivité. Lorsqu’ils sont pensés de manière transversale, ils peuvent favoriser l’émergence d’une véritable destination touristique autour des pôles miniers.

Cet événement se veut donc un espace de réflexion, de valorisation et d’action, articulé autour de panels thématiques, d’expositions culturelles, de visites guidées et de rencontres multi-acteurs. Il nous permettra de poser les jalons d’un modèle économique territorial où tourisme, industrie et culture travaillent ensemble, au bénéfice des communautés locales.

En réunissant les acteurs du tourisme, des mines, de l’environnement et des collectivités locales, nous souhaitons faire émerger de nouveaux partenariats stratégiques, attirer l’investissement privé et renforcer la résilience économique des régions riches en ressources, mais encore peu présentes sur la carte touristique nationale.

Construire ensemble la Guinée touristique de demain

Ce lancement de la saison touristique à Nzérékoré est bien plus qu’un simple événement. Il constitue une manifestation concrète de notre vision partagée, de notre engagement collectif et de notre foi profonde en un tourisme guinéen ambitieux, moderne et ancré dans la réalité de chaque région.

Nous croyons en une Guinée touristique fière de ses racines, ouverte sur le monde, à l’écoute de ses populations, et prête à accueillir les voyageurs en quête d’authenticité, de diversité et de sens.

Nous adressons nos vifs remerciements à nos ministères de tutelle technique et financière, aux autorités administratives et locales de Nzérékoré pour leur appui sans faille, à nos partenaires publics et privés pour leur confiance renouvelée, aux communautés pour leur mobilisation exemplaire, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du secteur touristique pour leur professionnalisme et leur engagement.

Nzérékoré vous ouvre ses portes. Rejoignez-nous du 30 octobre au 2 novembre 2025, pour célébrer ensemble une saison touristique placée sous le signe de l’innovation, du développement durable et de la fierté nationale.

Par Kade Camara, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme (ONT GUINÉE S.A.)