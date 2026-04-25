Élections législatives et communales : la DRE de N’Zérékoré fait le point

À l’approche des élections législatives et communales en Guinéee, la Direction régionale des élections (DRE) de N’Zérékoré affiche un processus qui avance à grands pas. Dans les préfectures et sous-préfectures de la région, les préparatifs évoluent à un rythme soutenu, témoignant d’une organisation déjà bien structurée pour ces échéances cruciales pour le pays.

C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le directeur régional des élections à N’Zérékoré, dans un entretien accordé à notre correspondant basé dans la région.

« Les préparatifs vont bon train et nous sommes confiants que ces élections se tiendront dans les mêmes conditions que le référendum et la présidentielle, sans incident majeur », a affirmé Gono Sangaré.

Selon lui, une commission dédiée à la réception et à la gestion des candidatures pour le double scrutin législatif et communal a été mise en place. Composée d’assistants et de juristes, cette équipe a été déployée dans l’ensemble des communes de la région afin de collecter les dossiers.

Il a également indiqué qu’à l’issue de cette phase de terrain, les documents ont été centralisés puis transmis à une commission nationale chargée de leur traitement. Déjà, dit-il, les premiers résultats provisoires se dessinent, notamment pour les scrutins uninominal et plurinominal, tandis que les autorités locales ont reçu les copies des dossiers validés.

Par ailleurs, les magistrats et greffiers des institutions judiciaires du pays ont été formés afin de prévenir les contentieux électoraux et de garantir la crédibilité du scrutin.

La Direction générale des élections (DGE) a rappelé que cette initiative vise à assurer un traitement rapide, efficace et impartial des litiges liés aux candidatures et, plus largement, à l’ensemble du processus électoral.

Le cap est désormais mis sur une campagne électorale encadrée. Un programme harmonisé est en cours d’élaboration pour garantir une campagne équitable, structurée et respectueuse des règles en vigueur.

Parallèlement, plusieurs organisations de la société civile travaillent aux côtés de la DGE pour sensibiliser les populations. L’objectif est de promouvoir un comportement citoyen responsable avant, pendant et après les élections.

« Les citoyens ont déjà démontré leur maturité lors des précédents scrutins. Nous comptons sur leur sens de la responsabilité pour ces nouvelles échéances », a-t-il estimé.

Les élections législatives et communales représentent une étape déterminante dans le renforcement de la gouvernance démocratique à la base. À N’Zérékoré comme dans le reste du pays, les attentes sont fortes, avec l’espoir d’un processus inclusif, transparent et apaisé.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré