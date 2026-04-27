« Finance islamique et tontine » : Elhadj Thierno Nouhou Diallo présente son livre

À la croisée des traditions africaines et des principes éthiques de la finance islamique, l’auteur guinéen Elhadj Thierno Nouhou Diallo signe un ouvrage ambitieux. Présenté et dédicacé ce samedi 25 avril, en marge des 72 Heures du livre de L’Harmattan Guinée, son livre entend réconcilier solidarité communautaire et rigueur financière moderne.

C’est dans une atmosphère à la fois studieuse et chaleureuse que s’est tenue la cérémonie de présentation et de dédicace de l’ouvrage « Finance islamique et tontine, lien de complémentarité ». Organisé en marge des 72 Heures du livre, l’événement a mobilisé un public nombreux composé de parents, d’amis, de collaborateurs et de plusieurs personnalités, venus témoigner leur soutien à l’auteur.

Face à l’assistance, Elhadj Thierno Nouhou Diallo a levé le voile sur les motivations profondes ayant conduit à la rédaction de son œuvre. Un travail qu’il inscrit dans une dynamique de réflexion sur les mécanismes financiers enracinés dans les réalités sociales africaines.

« Le choix de ce thème n’est pas fortuit. Il est le fruit de longues années de recherche, d’observation et de réflexion sur les mécanismes financiers qui animent nos sociétés, notamment ceux qui puisent leurs racines dans nos traditions, nos cultures et nos principes éthiques », a-t-il expliqué.

Dans son analyse, l’auteur met en parallèle deux systèmes souvent perçus comme distincts : la finance islamique, jugée complexe et parfois inaccessible, et la tontine, pratique populaire d’entraide financière profondément ancrée dans les communautés.

« Au cœur de nos communautés, des systèmes ingénieux comme la tontine existent, persistent et prospèrent. Ils jouent un rôle crucial dans l’inclusion financière et le développement local. Mon livre tente d’établir un pont solide entre ces deux univers », a-t-il souligné.

L’ouvrage explore ainsi les convergences entre ces deux modèles. D’un côté, une finance islamique fondée sur des principes d’équité, de partage des risques et d’interdiction de l’usure ; de l’autre, une tontine qui incarne solidarité et confiance mutuelle.

« La question centrale est de savoir comment les principes fondamentaux de la finance islamique peuvent éclairer, formaliser ou inspirer l’évolution des pratiques tontinières, pour les rendre plus sûres, plus efficaces et mieux adaptées aux défis de la finance moderne », a précisé l’auteur.

Au-delà de la réflexion théorique, Elhadj Thierno Nouhou Diallo ambitionne de faire de son livre un outil concret.

« Je souhaite que cet ouvrage ne soit pas seulement une contribution académique, mais aussi un outil pratique pour les décideurs, les praticiens de la finance, les étudiants et les communautés qui s’organisent autour de ces systèmes. Il se veut un plaidoyer pour une finance plus humaine, plus éthique et véritablement inclusive », a-t-il affirmé.

Fidèle à son engagement social, l’auteur a également annoncé que les revenus issus de la vente de son ouvrage seront entièrement consacrés à des actions humanitaires.

« L’intégralité des bénéfices générés par cet ouvrage sera reversée à des fondations, ONG et associations à vocation humanitaire », a-t-il déclaré.

À travers cet ouvrage, Elhadj Thierno Nouhou Diallo ne se contente pas d’apporter une contribution intellectuelle. Il propose une vision engagée d’une finance enracinée dans les valeurs de solidarité et d’éthique. Une démarche qui, au-delà des pages, s’inscrit dans une volonté concrète d’impact social, au service des communautés.

Siby