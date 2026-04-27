KANKAN : Le civisme fiscal et le budget citoyen simplifié au cœur des foras du LEJEPAD-Guinée

Le projet de promotion de l’implication des jeunes dans la gouvernance locale à Kankan, mis en œuvre par l’ONG LEJEPAD-Guinée grâce à un appui technique et financier du Fonds canadien d’initiatives locales, poursuit ses activités dans le Nabaya. Il s’agit, pour les acteurs endogènes impliqués dans la réalisation du projet, d’informer et de sensibiliser les populations de la ville sur les réalisations de l’exécutif communal, les perspectives, et de promouvoir la veille citoyenne.

Ce sont trois foras communautaires qui ont été organisés au cours du mois d’avril par l’ONG Leadership Jeune pour la Paix et le Développement (LEJEPAD-Guinée) à Kankan. À Bordo marché, Hèrèmakonon et Salamani, les échanges ont porté sur le budget citoyen simplifié exercice 2026, le compte administratif exercice 2025 de la commune urbaine, la redevabilité ainsi que la participation citoyenne à travers le contrôle citoyen de l’action publique.

La démarche se veut participative et inclusive, avec à la clé l’implication de toutes les couches sociales des quartiers ciblés. Bangaly Sylla, agent de zone au compte du projet à Kankan, revient sur l’objectif de cette activité :

« C’est une activité continue, comme nous l’avons fait ces trois jours successifs. Nous avons élaboré, sur la base du budget que la commune nous a fourni, le budget citoyen. Il est donc question pour nous de sortir de notre zone de confort et d’expliquer cela aux citoyens, car il parle de taxes et de recettes. Nous avons également encouragé les citoyens au civisme fiscal et incité les populations à payer les taxes. Au-delà, nous les invitons à s’impliquer dans le contrôle citoyen de l’action publique, car le suivi de ce budget dépend en grande partie de l’engagement des citoyens », a indiqué l’acteur de la société civile.

Kadiatou Dramé, élève de la 11ᵉ année dans une école de la place, quitte le forum communautaire de Salamani avec le sentiment d’avoir été informée des perspectives de l’équipe de gestion de la mairie de Kankan. Dorénavant, elle se dit prête à sensibiliser ses pairs pour rendre leur quartier plus propre et attrayant.

« Je suis très heureuse de cette rencontre. J’ai appris que la mairie s’apprête à investir davantage dans l’assainissement de la ville et que cela ne saurait être possible sans nous, les citoyens. Je serai disponible pour ce travail et j’encouragerai aussi mes amis à participer massivement aux activités programmées, car aucun développement ne sera possible sans notre participation », soutient cette jeune fille.

Régulièrement, les femmes des marchés de la commune urbaine de Kankan s’acquittent des taxes. Mais malheureusement, ces lieux de négoce restent de véritables dépotoirs d’ordures, regrette Fanta Kaba, commerçante :

« Nous avons vu que l’assainissement est au cœur des priorités de la mairie depuis l’année dernière et cette année. Mais le hic est que nos quartiers restent sales comme si aucun effort n’était fait. Il faut que nos autorités travaillent pour rendre propres nos quartiers afin de lutter contre les maladies », estime cette mère de famille.

Sory Diawara a également participé au forum de Hèrèmakonon. Cet ancien chef de quartier se réjouit de cette initiative. Pour cet acteur très connu dans le monde du football, la ville invite les autorités locales à davantage impliquer les responsables de quartiers dans la mobilisation des ressources locales afin de répondre aux besoins des citoyens.

« C’est une très belle initiative. Elle nous a permis de savoir comment la mairie mobilise les fonds pour faire face aux besoins des communautés. Nous allons encourager nos concitoyens à continuer de payer les taxes afin que la mairie puisse répondre à nos besoins. Au-delà, nous allons désormais suivre de près les dépenses effectuées par nos dirigeants après la mobilisation des taxes dans nos quartiers. Je souhaite que les chefs soient davantage impliqués dans la mobilisation des taxes et impôts. Cela permettrait aux citoyens de mieux s’acquitter de leurs obligations fiscales. Une fois les fonds mobilisés, nous sollicitons que la mairie implique les responsables à la base dans l’identification des priorités des populations », a-t-il indiqué.

Dans les mois à venir, d’autres quartiers de la commune recevront les mêmes équipes. Au terme du projet, le contrôle citoyen de l’action publique pourrait contribuer à promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics.

Michel Yaradouno, depuis Kankan