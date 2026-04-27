CRIEF : le dossier Aboubacar Makhissa renvoyé au 11 mai

Le dossier de l’ancien directeur général des impôts sous le régime déchu, actuellement en fuite, a été appelé ce lundi 27 avril devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Aussitôt appelé, le parquet a sollicité le renvoi de l’affaire à quinzaine, estimant que le statut du prévenu demeure confus. Le tribunal a finalement accédé à cette demande et renvoyé l’audience au 11 mai pour la poursuite des débats.

Il convient de rappeler qu’Aboubacar Makhissa Camara, hors du pays, est poursuivi par l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, pour des faits présumés de détournement de fonds publics, corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite.

Balla Yombouno