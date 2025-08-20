Choguel Maïga : une chute qui devrait servir de leçon

Il n’est point question de jouer les Cassandre. Mais à 67 ans, la carrière politique de l’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, semble s’être brutalement assombrie avec son placement sous mandat de dépôt, ce mardi 18 août. Brouillé avec la junte et traînant un bilan loin d’être élogieux, il lui sera difficile de rebondir, même si, par miracle, il parvenait à se tirer des griffes de la justice. Une perspective, à vrai dire, bien incertaine. Mais son cheminement politique de ces dernières années devrait, au moins, servir d’alerte à la jeunesse de l’AES qui, de bonne foi, porte à bout de bras les juntes des trois Etats.

Ce n’est pas que l’on se réjouisse du sort qui vient de s’abattre sur Choguel Maïga. Loin de là. Mais plus rien ne saurait surprendre de la part des autorités maliennes. Quand un pouvoir décide de s’arroger le mandat souverain du peuple sans consultation, puis d’interdire aux partis politiques d’exister, peut-on s’émouvoir de voir un ex-Premier ministre poursuivi, probablement coupable des faits qui lui sont reprochés ? Car le fond du problème est là : si ses ennuis actuels viennent du fait qu’il est devenu gênant pour le pouvoir, Choguel Maïga n’est pas pour autant exempt de reproches. On aurait espéré une justice malienne indépendante pour en juger. Mais en attendant, il n’est pas exclu que l’ancien chef du gouvernement ait profité de sa lune de miel avec les militaires pour s’autoriser certaines largesses dans la gestion des ressources publiques. De la même manière qu’il s’était compromis en soutenant tous les actes liberticides des autorités, à l’époque convaincu qu’en éliminant ses adversaires politiques, il se retrouverait un jour seul maître de l’arène. C’était oublier que les militaires avaient entre-temps définitivement renoncé à restituer le pouvoir aux civils. Voilà que le piège qu’il a contribué à bâtir se referme sur lui.

Un piège qui, paradoxalement, ne réside pas tant dans son emprisonnement. La prison, pour lui, c’est presque un moindre mal. Le véritable problème, c’est qu’à la différence des autres détenus politiques, il n’y a guère de monde pour se soucier de son sort et plaider sa cause. Désormais honni par la junte, Choguel Maïga porte le fardeau d’un bilan de Premier ministre qui le fait apparaître comme le complice assumé de toutes les dérives militaires. Résultat : pendant qu’il rumine ses choix passés dans sa cellule, à l’extérieur, nombreux sont les Maliens qui trouvent que son sort est « bien mérité ». Or, même pour un vieux routier de la politique comme lui, un minimum de soutien moral est nécessaire pour traverser une telle épreuve.

Reste qu’il y a, dans cette chute, une leçon. L’histoire de Choguel Maïga démontre que l’on ne triomphe pas en foulant aux pieds les principes et que même en politique, abuser de la ruse et de la duplicité peut finir par se retourner contre soi. Cette leçon vaut avant tout pour la jeunesse de l’AES, aujourd’hui soudée aux juntes de leurs pays respectifs, comme l’était, il y a une soixantaine d’années, la jeunesse africaine mobilisée derrière les leaders indépendantistes. Avec la même passion, la même insouciance. Mais beaucoup de ces jeunes d’hier se sont retrouvés, hélas, victimes des régimes qui avaient remplacé les colons après les indépendances. Il faut espérer que l’histoire ne se répète pas. Mais pour cela, il faut qu’elle guide les choix présents et futurs.

Boubacar Sanso Barry