Boké : colère et désarroi des employés de DTP Mining abandonnés après la fermeture de GAC

Ce lundi 18 août 2025, plusieurs employés de la société DTP Mining, sous-traitante de la Guinea Alumina Corporation (GAC), ont organisé un sit-in sur le site de Tinguilinta. Objectif : obtenir des mesures d’accompagnement suite à l’annonce de la rupture de leur contrat de travail, rapporte notre correspondant local.

Les manifestants exigent de leur direction le même traitement que celui accordé aux ex-employés de GAC par la société mère. Selon eux, la fermeture de GAC a plongé les sous-traitants dans une situation d’abandon depuis huit mois, sans information ni perspective.

Mamadou Diawara, employé de DTP Mining depuis six ans, témoigne :

« Tout le monde sait que le projet GAC n’existe plus. Notre employeur nous avait promis des mesures d’accompagnement si nous acceptions d’aller en chômage technique. Nous avons respecté cet engagement, mais depuis près de neuf mois, nous sommes laissés à nous-mêmes. Certains ont perdu leurs épouses, d’autres sont malades, plusieurs sont criblés de dettes ou expulsés de leurs maisons faute de paiement de loyers. Des enfants ont dû abandonner leurs études. GAC a accompagné ses employés, nous demandons la même chose ».

Malgré la création de Nimba Mining par l’État guinéen, les travailleurs des sociétés sous-traitantes restent dans l’incertitude. Réunis en assemblée sur le site de Tinguilinta, ils disent redouter un licenciement massif sans règlement adéquat.

Dans un mémorandum adressé à la direction, les employés de DTP Mining formulent trois principales revendications :

1. Cinq années de mesures d’accompagnement (négociables) ;

2. Une couverture sanitaire de deux ans ;

3. Le paiement de primes de gratification, à l’instar de celles octroyées par GAC à ses ex-employés.

Se référant aux précédents de Rio Tinto et Nito, qui avaient licencié leurs travailleurs tout en mettant en place des mesures jugées dignes, les employés appellent la direction de DTP Mining à suivre le même exemple.

« Nous demandons à DTP Mining de s’inspirer de ces sociétés. Non seulement elles ont réglé leurs travailleurs, mais elles ont aussi assuré leur prise en charge sanitaire et, parfois même, offert des formations pour mieux gérer leurs indemnités », ajoute Mamadou Diawara.

Face à cette situation, les travailleurs lancent un appel pressant au gouvernement guinéen afin qu’il intervienne pour atténuer la précarité dans laquelle ils se trouvent.

Mamadou Bah, depuis Boké