AFP : Dadis Camara et Sékouba Konaté rejoignent l’Alliance (Aboubacar Soumah)

Dans une salle remplie d’associations et de mouvements de soutien, l’Alliance des Forces Patriotiques (AFP) a tenu une conférence de presse d’envergure, marquant un tournant décisif dans son processus d’élargissement. Cette rencontre visait à officialiser l’adhésion de plusieurs structures citoyennes, mais surtout celle de deux figures majeures de la vie politique guinéenne : les anciens présidents capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sékouba Konaté.

Prenant la parole en tant que coordinateur national, l’honorable Aboubacar Soumah a salué ce moment comme « une étape légitime dans la consolidation » de l’AFP, soulignant la dynamique d’union patriotique qui anime le mouvement. « Nous sommes réunis pour célébrer l’adhésion solennelle de grands ensembles à l’AFP », a-t-il déclaré, citant notamment l’Association nationale des anciens élus locaux, les Braves femmes du CNRD, le Mouvement associatif pour la vision du CNRD, les anciennes amazones du RPG, ainsi que plusieurs autres structures citoyennes et régionales.

Le point fort de cette conférence fut sans doute l’annonce de l’adhésion de deux anciens chefs d’État. « Je voudrais annoncer ici, et de façon solennelle, l’adhésion indéfectible de son excellence le président Moussa Dadis Camara à l’AFP », a déclaré Aboubacar Soumah sous les applaudissements. Dans la foulée, il a également confirmé le soutien du général Sékouba Konaté, précisant que ce dernier « est avec nous, nuit et jour », et qu’il prévoit de se rendre prochainement à Conakry pour accompagner l’élan d’unification porté par l’alliance.

Le coordinateur national a ajouté que le capitaine Dadis Camara souhaite personnellement conduire une délégation vers la région forestière afin de renforcer la mobilisation locale autour du projet de refondation nationale.

À travers ces adhésions, l’AFP ambitionne de devenir, selon Aboubacar Soumah, « une boussole de la refondation et un creuset de solidarité nationale ». Le soutien affiché de Dadis Camara et de Sékouba Konaté, deux figures historiques, confère une nouvelle envergure à ce mouvement.

Thierno Amadou Diallo