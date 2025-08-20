Siguiri : aucun franc du fonds FODEL 2025 ne sera distribué avant le remboursement des dettes anciennes

Lors d’une session ordinaire à la commune urbaine de Siguiri, le président de la délégation spéciale a été clair : aucun franc du Fonds de Développement Économique Local (FODEL) de cette année ne sera accordé tant que les dettes accumulées par les bénéficiaires précédents ne seront pas remboursées. Selon nos informations, ces dettes s’élèvent à plus de 4 milliards de francs guinéens.

Souleymane Koita, président de la délégation spéciale, rappelle que 5 milliards de francs guinéens ont été alloués à différents groupements et ONG, mais seulement 500 millions ont été remboursés jusqu’à présent.

« Ces deux derniers jours, beaucoup de personnes nous ont interrogés sur le FODEL 2025, depuis que le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé cette somme lors de sa tournée à Siguiri. Mais je le répète : aucun franc ne sera distribué tant que les anciennes dettes ne sont pas soldées. Le FODEL est un fonds destiné à financer des projets locaux, que les bénéficiaires doivent rembourser sans intérêt. Sur les 5 milliards déjà octroyés, à peine 500 millions ont été remboursés. J’invite donc tous les débiteurs à régulariser leur situation avant que nous soyons contraints de saisir la justice », a averti M. Koita.

Une situation pénalisante pour d’autres citoyens qui souhaitent des fonds pour le financement de leurs différents projets.

Il est important de noter que depuis l’annonce du ministère concernant l’octroi de plus de 100 milliards de francs guinéens à la préfecture de Siguiri pour le FODEL 2025, aucune commune n’a encore reçu un franc, mis à part les documents administratifs et la déclaration officielle du ministre.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri