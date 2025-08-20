Mamou accueille un tournant historique : Lanala Assurance Vie lance trois produits de micro-assurance accessibles à tous

La Maison des Jeunes de Mamou a vibré au rythme d’un événement inédit : le lancement officiel de trois produits de micro-assurance par Lanala Assurance Vie, filiale du Groupe Lanala. Une première du genre en Guinée, pensée pour élargir la protection sociale à toutes les couches de la population, même les plus modestes.

“Ce lancement va au-delà d’une action commerciale. C’est un acte de justice sociale, un pas vers l’inclusion financière”, a déclaré Christelle Doré, PDG du Groupe Lanala, devant une salle comble.

Dans son allocution, elle a insisté : “Cette initiative n’est pas seulement un projet économique, c’est une mission : ouvrir les portes de la protection sociale à celles et ceux qui en étaient jusque-là exclus.”

Briser les idées reçues autour de l’assurance

Un message repris par Alama Diawara, directeur général de Lanala Assurances, qui a rappelé que la protection ne doit pas rester un privilège :

“Beaucoup pensent que l’assurance est destinée aux personnes riches. Mais chez nous, toute la population guinéenne mérite d’être assurée. L’assurance n’est pas un luxe, c’est un droit.”

Les trois produits lancés portent des noms inspirés des valeurs de solidarité et de prévoyance : Tinatogohé, Ndenna Karanko et Nafa Diama. Tinatogohé : pour affronter les coups durs sans tout perdre. Ndenna Karanko : pour garantir la scolarité des enfants, même en cas de coup dur et Nafa Diama : pour bâtir progressivement une épargne sécurisée.

Leur particularité ? Des cotisations accessibles, dès 60 000 GNF par an.

Un accueil enthousiaste à Mamou

Dans le public, l’enthousiasme est palpable. Une citoyenne de Mamou confie :

“Avec seulement 60 000 GNF par an, on peut assurer l’avenir des enfants. C’est une chance pour nous, il faut que tout le monde souscrive.”

Les autorités locales ont également salué cette initiative. Le chef de cabinet du Gouvernorat a encouragé la population à “s’approprier ces produits, car la prévoyance est un droit autant qu’un devoir”.

Pour Sidi Diallo, vice-maire de Mamou, l’impact peut être décisif :

“Ces produits peuvent réduire la pauvreté. Beaucoup ne savent pas comment préparer l’avenir de leurs enfants. Avec Lanala Assurances Vie et une large communication, je suis sûr que les objectifs seront atteints.”

Un message qui dépasse Mamou

De Mamou, ce message est désormais porté vers toutes les régions du pays : protéger aujourd’hui, c’est bâtir demain. Lanala Assurance Vie s’engage à marcher aux côtés de chaque famille guinéenne, pour que plus aucun foyer ne reste sans protection.