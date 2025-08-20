Dubréka : deux personnes meurent dans un éboulement de terre

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août, un drame a frappé Simbaya, dans la commune urbaine de Dubréka. Deux personnes ont perdu la vie à cause d’un éboulement de terre provoqué par les fortes pluies qui se sont abattues sur le Grand Conakry : une fillette d’une dizaine d’années et une jeune femme.

Mohamed Sylla, témoin de la tragédie, a raconté les circonstances dramatiques de l’événement.

« C’était vers 3h du matin. J’ai entendu un grand bruit. En sortant, j’ai vu des gens en pleurs et des maisons complètement détruites. Il y avait des blessés, et d’autres étaient introuvables. Nous avons pris la voiture d’un ami pour transporter une femme enceinte et sa fille de 13 ans à l’hôpital préfectoral de Dubreka. Malheureusement, la fille, dans un état critique, est décédée. Plus tard, nous avons découvert que la femme de mon ami était coincée sous les décombres. Grâce à l’aide des jeunes du quartier, nous avons pu sortir son corps. Il se trouve désormais à la morgue de Dubréka », a-t-il expliqué.

Mohamed Sylla a également pointé du doigt les autorités locales, accusées de négligence.

« Nous avions alerté le chef de quartier et demandé des solutions pour prévenir ce type de drame, mais en vain. Aujourd’hui, la situation a tourné au drame. Je lance un appel aux autorités pour qu’elles viennent nous aider, car nous sommes aussi des citoyens guinéens », a-t-il lancé.

Aminata Camara