ledjely
Accueil » Dubréka : deux personnes meurent dans un éboulement de terre
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversSociété

Dubréka : deux personnes meurent dans un éboulement de terre

Par LEDJELY.COM

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août, un drame a frappé Simbaya, dans la commune urbaine de Dubréka. Deux personnes ont perdu la vie à cause d’un éboulement de terre provoqué par les fortes pluies qui se sont abattues sur le Grand Conakry : une fillette d’une dizaine d’années et une jeune femme.

Mohamed Sylla, témoin de la tragédie, a raconté les circonstances dramatiques de l’événement.

« C’était vers 3h du matin. J’ai entendu un grand bruit. En sortant, j’ai vu des gens en pleurs et des maisons complètement détruites. Il y avait des blessés, et d’autres étaient introuvables. Nous avons pris la voiture d’un ami pour transporter une femme enceinte et sa fille de 13 ans à l’hôpital préfectoral de Dubreka. Malheureusement, la fille, dans un état critique, est décédée. Plus tard, nous avons découvert que la femme de mon ami était coincée sous les décombres. Grâce à l’aide des jeunes du quartier, nous avons pu sortir son corps. Il se trouve désormais à la morgue de Dubréka », a-t-il expliqué.

Mohamed Sylla a également pointé du doigt les autorités locales, accusées de négligence.

« Nous avions alerté le chef de quartier et demandé des solutions pour prévenir ce type de drame, mais en vain. Aujourd’hui, la situation a tourné au drame. Je lance un appel aux autorités pour qu’elles viennent nous aider, car nous sommes aussi des citoyens guinéens », a-t-il lancé.

Aminata Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Manif du 5 septembre des FVG : Makanera appelle la jeunesse à éviter « les tueries » 

LEDJELY.COM

La Synergie reste unique, l’AFP n’a pas de légitimité, selon Makanéra Kaké

LEDJELY.COM

Makanera Kaké clash Cheick Traoré : « Personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie »

LEDJELY.COM

Kindia : Simandou 2040 au Cœur de la 2ème Revue des Centres d’Autonomisation des Femmes et des Filles

LEDJELY.COM

Mandiana (Gbonko) : faute d’hôpital, une femme décède bloquée sur la rive du fleuve Bronson

LEDJELY.COM

GuineeCheck et LaReponse.tech s’associent pour lancer en Guinée Vera, l’IA de vérification des faits

LEDJELY.COM
Chargement....