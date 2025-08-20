Sangarédi : fortes pluies, inondations et appels à l’aide

Un calme apparent régnait encore à Sangarédi dans la nuit du mardi. Mais il aura suffi de quelques heures de pluies diluviennes pour bouleverser la vie de centaines de familles. Dès l’aube, ce mercredi, les habitants du district de Lavage ont découvert leurs concessions envahies par les eaux, suite au débordement du marigot de Samayabhé.

Dans plusieurs quartiers situés en aval du marigot, l’eau a submergé les habitations, obligeant des familles entières à quitter précipitamment leurs maisons. Routes abîmées, murs effondrés, mobiliers détruits… les dégâts matériels sont considérables. Heureusement, aucune perte en vies humaines n’a été signalée.

Joint au téléphone, Mohamed Sylla, président des mouvements et associations de Sangarédi, témoigne de la détresse des riverains.

« Comme l’avait annoncé la météo, il y a eu de fortes pluies sur Sangarédi depuis la nuit du lundi. Avec la persistance des averses, le fleuve Samayabhé a débordé. L’eau a envahi la route et inondé les habitations vers le bas. Les gens ont été obligés de fuir leurs maisons. Il n’y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants », explique-t-il.

Plus inquiet encore, il insiste sur la nécessité d’un accompagnement des autorités.

« Jusqu’à présent, l’eau persiste. C’est dommage. Nous demandons à l’État de nous venir en aide. Cette zone est un bas-fond, difficile à vivre. Les populations y fabriquent des briques à quelques mètres seulement du fleuve Samayabhé. Il faudrait les aider à se reloger ailleurs », ajoute-t-il.

Selon plusieurs témoignages concordants, les inondations à Sangarédi ne seraient pas uniquement dues aux fortes pluies. Les constructions anarchiques en zones inondables et l’absence de curage des caniveaux aggraveraient la vulnérabilité de la commune face aux intempéries.

Informées de la situation, les autorités administratives de Sangarédi se sont rapidement rendues sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts. Actuellement, les habitants touchés attendent un geste concret de soutien.

À Sangarédi, la saison des pluies rappelle, une fois de plus, les défis liés à une urbanisation non maîtrisée et à la gestion des infrastructures de drainage.

Mamadou BAH, depuis Boké