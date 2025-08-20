GuineeCheck et LaReponse.tech s’associent pour lancer en Guinée Vera, l’IA de vérification des faits

Paris, le 20 août 2025 – GuineeCheck, média indépendant et citoyen de l’Association Villageois 2.0 spécialisé dans la lutte contre les désordres informationnels en Guinée, annonce aujourd’hui son partenariat avec l’ONG française LaReponse.tech pour le déploiement en Guinée de Vera (askvera.org), une intelligence artificielle dédiée à la vérification des faits.

À l’approche du référendum constitutionnel du 21 septembre prochain, où les Guinéens seront appelés à se prononcer sur le projet de nouvelle Constitution, cette collaboration répond à un besoin urgent de lutter efficacement contre la désinformation et les menaces informationnelles.

Vera transforme la vérification des faits en un geste simple du quotidien. Alimentée en temps réel par un réseau de plus de 400 sources reconnues et certifiées (EFCSN, IFCN, JTI) provenant de 80 pays, elle offre à chaque citoyen la possibilité de vérifier instantanément des informations via WhatsApp (askvera.org).

Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il suffit de lui adresser une question par message écrit ou vocal. En seulement 3 secondes, l’IA analyse l’information en consultant exclusivement ses sources fiables et fournit une réponse argumentée, factuelle et personnalisée.

Contrairement aux IA généralistes qui peuvent spéculer ou générer des informations non vérifiées, Vera adopte une approche transparente. Lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments fiables pour répondre, elle l’indique clairement à l’utilisateur. Depuis son lancement, Vera a déjà traité plus de 200 000 questions.

Cette alliance transfrontalière permettra aux populations guinéennes d’accéder facilement à des informations vérifiées tout en contribuant à l’amélioration continue du service. Les questions posées à Vera seront anonymement remontées à GuineeCheck permettant ainsi de créer des contenus de vérification ciblés, qui directement émanent des préoccupations citoyennes. Cliquer sur ce lien pour accéder à VERA https://wa.me/33974991295

Contacts presse :

guineecheck@lesvillageois.org

press@lareponse.tech