Makémé Bamba se souvient de Taban : « Il m’a dit devant ses enfants : Madame, priez pour mon épouse, bénissez-la »

C’est dans une atmosphère de profonde tristesse que la presse guinéenne, ses collaborateurs, voisins, parents, amis ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont rendu un dernier hommage à Daouda Taban Sylla. Décédé le 15 août dernier à Tunis, où il avait été évacué pour des soins, le journaliste de la RTG a été honoré lors d’une émouvante cérémonie de levée du corps organisée à l’hôpital Sino-Guinéen.

Homme rigoureux, passionné et intègre, Daouda Taban Sylla laisse l’image d’un professionnel dont l’empreinte a marqué plusieurs générations.

Dans son discours, le ministre de l’Information et de la Communication, Fana Soumah, n’a pas caché son émotion.

« Daouda Taban Sylla, reporter, chroniqueur, animateur, administrateur du site web de la RTG, est désormais inscrit sur la liste des meilleurs journalistes qui ont marqué leur passage à la vie internationale. Journaliste passionné, aguerri, tu resteras à jamais dans mon cœur. (…) Reporter de tout terrain, guerrier assis, tu as bien rempli ta mission. Vas en paix », a-t-il indiqué.

Le ministre a rappelé que feu Taban faisait partie des stagiaires récemment intégrés à la fonction publique par décision du président Mamadi Doumbouya, après de longues années de lutte syndicale. Malheureusement, il n’a bénéficié que de deux mois de salaire avant que la maladie ne l’emporte.

La directrice générale adjointe de la RTG, Makemè Bamba, a livré un témoignage poignant.

« Daouda était plus qu’un simple journaliste. Avec dynamisme, engagement et passion, il a consacré sa vie à informer, éclairer et transmettre la vérité. (…) Au-delà du professionnel, nous perdons un frère, un ami, un époux et un père aimant », a-t-elle souligné.

Revenant sur ses derniers instants, elle a partagé une confidence marquante du défunt.

« Deux jours avant son départ pour Tunis, il m’a dit devant ses enfants : Madame, priez pour mon épouse, bénissez-la, elle s’occupe bien de moi, elle ne dort que quand je dors. Cela traduit toute la reconnaissance et la tendresse qu’il portait aux siens. Aujourd’hui, en lui rendant hommage, nous honorons aussi sa famille, en particulier son épouse, pour le courage et l’amour qu’elle a témoigné jusqu’au bout », a-t-elle témoigné.

De son côté, le secrétaire général adjoint du syndicat de la RTG, Daouda Bah, a rappelé le parcours exemplaire du disparu : « Depuis ses débuts il y a plus de dix ans, comme stagiaire dévoué à la rédaction politique, jusqu’à son recrutement à la fonction publique, il n’a cessé de servir la nation avec engagement. (…) Tu as ajouté le nom de ton village à ton prénom parce que tu aimais profondément tes racines. Grâce à toi, le nom de Taban est désormais connu dans tout le pays ».

Selon lui, « son départ laisse un vide que nul ne saura combler », mais son héritage restera gravé dans l’histoire de la RTG.

Après la levée du corps, la dépouille du regretté journaliste a été conduite à la RTG pour un tour d’honneur, entouré de ses confrères et collègues, avant son inhumation dans son village natal de Taban, à Dubréka.

Né le 3 avril 1984, Daouda Taban Sylla laisse derrière lui une épouse éplorée et deux jeunes garçons, Siaka et Antonio, inconsolables.

Aminata Camara