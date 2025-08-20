La Synergie reste unique, l’AFP n’a pas de légitimité, selon Makanéra Kaké

Un autre sujet abordé par Alhoussein Makanéra Kaké, coordinateur général de la Synergie Général Mamadi Doumbouya (SGMD25), lors de sa rencontre avec la presse ce mercredi, concerne l’Alliance des Forces Patriotiques (AFP). Cette dernière a récemment enregistré l’adhésion de plusieurs figures politiques, notamment le général Sékou Konaté, le capitaine Moussa Dadis Camara, ainsi que certains membres issus de la Synergie dissoute par Cheick Traoré.

Cependant, aux yeux du coordinateur de la SGMD25, l’AFP n’a aucune légitimité.

« Soyons raisonnables, il n’y a qu’une seule synergie. C’est la précision que je voulais apporter. La Synergie n’a jamais été dissoute. Mais honnêtement, entre le petit et le grand, qui doit absorber l’autre ? Nous, nous avons fait le tour de la Guinée, et nous n’avons jamais entendu parler de l’AFP… Comment l’AFP peut-elle absorber la Synergie ? Je vais vous dire la vérité : tellement ce qu’ils ont dit relevait de la contre-vérité que, le jour où ils ont fait l’annonce, dès le lendemain, combien de partis ont quitté ? Moi, j’ai entendu parler de 58 départs. Et il en reste combien maintenant ? », s’interroge-t-il.

Pour le reste, il faut dire que le bicéphalisme au sein de la Synergie Général Mamadi Doumbouya est loin de connaître son épilogue.

Balla Yombouno