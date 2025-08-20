Makanera Kaké clash Cheick Traoré : « Personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie »

Lors d’une conférence de presse tenue à son nouveau siège situé à la Minière, Alhoussein Makanera Kaké, coordinateur général de la Synergie Général Mamadi Doumbouya, a répondu à son ancien collaborateur Cheick Traoré, qui avait annoncé la semaine dernière, lors d’une sortie médiatique, la dissolution de ladite Synergie.

Face aux journalistes, Makanera Kaké a affirmé avec fermeté que personne ne peut dissoudre cette structure.

« Je vous le dis, personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie. D’abord, elle ne vous appartient pas. Ce qui m’appartient personnellement, je peux le dissoudre, le vendre, le prêter ou même l’abandonner. Mais ce qui appartient à tout le monde, si je suis fatigué, je me retire, mais je ne peux pas le dissoudre. C’est un principe fondamental. D’ailleurs, la présente cérémonie en est une preuve suffisante, s’il en fallait encore, que la Synergie est bien vivante », a-t-il déclaré.

Balla Yombouno