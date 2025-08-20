ledjely
Accueil » Makanera Kaké clash Cheick Traoré : « Personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie »
A la une

Makanera Kaké clash Cheick Traoré : « Personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie »

Par LEDJELY.COM

Lors d’une conférence de presse tenue à son nouveau siège situé à la Minière, Alhoussein Makanera Kaké, coordinateur général de la Synergie Général Mamadi Doumbouya, a répondu à son ancien collaborateur Cheick Traoré, qui avait annoncé la semaine dernière, lors d’une sortie médiatique, la dissolution de ladite Synergie.

Face aux journalistes, Makanera Kaké a affirmé avec fermeté que personne ne peut dissoudre cette structure.

« Je vous le dis, personne n’a qualité pour dissoudre la Synergie. D’abord, elle ne vous appartient pas. Ce qui m’appartient personnellement, je peux le dissoudre, le vendre, le prêter ou même l’abandonner. Mais ce qui appartient à tout le monde, si je suis fatigué, je me retire, mais je ne peux pas le dissoudre. C’est un principe fondamental. D’ailleurs, la présente cérémonie en est une preuve suffisante, s’il en fallait encore, que la Synergie est bien vivante », a-t-il déclaré.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

LEDJELY.COM

Gueckédou : Il se suicide après avoir surpris sa femme avec un autre homme au lit

LEDJELY.COM
Chargement....